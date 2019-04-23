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Veja fotos do Encontro do Saber sobre o fim do amor, em Vitória

Bate-papo discutiu o fim dos relacionamentos sob a ótica da Psicanálise e do Direito na primeira edição do Encontros do Saber 2019, ciclo de palestras promovido pela Rede Gazeta em parceria com a Casa do Saber Rio

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 18:40

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

23 abr 2019 às 18:40
O Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, lotou na manhã desta terça-feira (23) para a primeira palestra do ciclo do Encontros do Saber 2019, uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. A psicanalista Sandra Flanzer e o advogado especialista em Direito da Família José Eduardo Coelho Dias falaram sobre "o fim do amor: o término dos relacionamentos sob a ótica da Psicanálise e do Direito", tema do evento.
Ainda neste ano, o Auditório da Rede Gazeta sediará outras três edições do Encontros do Saber, que trarão outros temas para discussão entre palestrantes, leitores e convidados.
A cobertura completa do evento será publicada nesta quarta-feira (24) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (28) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA.
Veja as fotos do evento (clique na imagem para ampliar):

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