Veja como as personalidades estão aproveitando o carnaval em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram

Diversos artistas e personalidades têm utilizado as redes sociais para compartilhar com seus fãs seus momentos durante o feriado de carnaval.

Há quem tenha caído na folia participando de desfiles ou blocos de carnaval, viajado ou simplesmente aproveitado o período para descansar em casa.

O músico Péricles mostrou um encontro com o velho amigo Jorge Aragão em Recife e publicou um registro do momento: "Que felicidade em poder encontrar o aniversariante do dia em pleno carnaval! Feliz aniversário".

"Pra quem gosta de folia, um maravilhoso carnaval! Quero paz!", escreveu a apresentadora Gloria Maria , que compartilhou alguns momentos acompanhando os desfiles na TV.

O cantor Lulu Santos , por sua vez, postou uma foto ao lado de seu noivo, Clebson Teixeira.

O sambista Arlindo Cruz , que sofreu um AVC há cerca de dois anos, emocionou o público com sua presença no sambódromo durante o desfile da X-9 Paulistana em sua homenagem.

Já o jogador de futebol Neymar , que está no Brasil para dar continuidade ao tratamento de uma lesão, aproveitou para dançar e foi visto aos beijos durante o carnaval de Salvador.