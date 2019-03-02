Veja como as personalidades estão aproveitando o carnaval em 2019

Diversos artistas e personalidades têm utilizado as redes sociais para compartilhar com seus fãs seus momentos durante o feriado de carnaval.
Há quem tenha caído na folia participando de desfiles ou blocos de carnaval, viajado ou simplesmente aproveitado o período para descansar em casa.
As atrizes Paolla Oliveira, Leandra Leal e Emanuelle Araújo, por exemplo, se encontraram com Maria Rita no Cordão da Bola Preta, no Rio de Janeiro.
O músico Péricles mostrou um encontro com o velho amigo Jorge Aragão em Recife e publicou um registro do momento: "Que felicidade em poder encontrar o aniversariante do dia em pleno carnaval! Feliz aniversário".
"Pra quem gosta de folia, um maravilhoso carnaval! Quero paz!", escreveu a apresentadora Gloria Maria, que compartilhou alguns momentos acompanhando os desfiles na TV.
O cantor Lulu Santos, por sua vez, postou uma foto ao lado de seu noivo, Clebson Teixeira.
O sambista Arlindo Cruz, que sofreu um AVC há cerca de dois anos, emocionou o público com sua presença no sambódromo durante o desfile da X-9 Paulistana em sua homenagem.
Já o jogador de futebol Neymar, que está no Brasil para dar continuidade ao tratamento de uma lesão, aproveitou para dançar e foi visto aos beijos durante o carnaval de Salvador.
Confira abaixo como os artistas estão curtindo o carnaval: