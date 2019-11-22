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Valesca Popozuda publica vídeo de Phoebe 'dançando sua música'

'Eu, desde a época de Friends sendo a dona do canil', brincou cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:47

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:47

A cantora Valesca Popozuda no clipe de Fada Madrinha Crédito: Arthur Moric/Divulgação
A cantora Valesca Popozuda, 41, e a atriz Lisa Kudrow, 56, famosa por interpretar a personagem Phoebe na série "Friends", já foram apontadas algumas vezes como semelhantes -montagens comparando as duas não faltam na internet.
Nesta quinta-feira (21), a brasileira resolveu entrar na brincadeira e aproveitou a semelhança das duas para promover sua nova música, "Furduncinho".
Ela publicou um vídeo em seu Instagam com uma cena de Phoebe dançando, e incluiu sua nova canção para acompanhar as imagens. "Eu, desde a época de Friends sendo a dona do canil", brincou na legenda.
Ver essa foto no Instagram

Eu, desde a época de friends sendo a dona do canil. ?#Furduncinho #Friends

Uma publicação compartilhada por Valesca Popozuda (@valescapopozuda) em

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