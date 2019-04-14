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Jeremias Reis

Torcida de Jeremias se reúne para assistir à final do The Voice na Serra

O convite foi feito pelo governador do Estado por meio de uma rede social na manhã deste domingo (14)

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 16:06

Publicado em 

14 abr 2019 às 16:06
Primeiro do dia a se apresentar, o capixaba Jeremias Reis abriu a final do The Voice Kids neste domingo (14). Muito elogiado pelas técnicas Simone e Simaria, ele levantou o público. 
O capixaba também recebeu elogios da cantora Cláudia Leitte: "Esse menino é uma estrela. O menino pega não de Deus e vai", disse ao citar o talento dele. 
Enquanto isso, moradores da Serra, no Espírito Santo, se reúnem para acompanhar o programa no Parque da Cidade, em Laranjeiras. 
A FINAL
Este domingo (14) é dia de soltar a voz. É dia de cantar, de se emocionar, e também de torcer pelo pequeno astro Jeremias Reis, primeiro candidato do Espírito Santo a chegar à final do "The Voice Kids".
Morador da Serra, Jeremias – o "reizinho" – já conquistou o Brasil. E a Rede Gazeta quer fazer bonito nesta torcida decisiva, tanto que preparou uma super estrutura no Parque da Cidade, em Laranjeiras, para a torcida assistir à última participação do pupilo da dupla Simone e Simaria no programa.
"Temos muitos talentos no Espírito Santo. Domingo é dia de celebrar um deles. A Rede Gazeta tem por propósito sempre conhecer e celebrar os capixabas que são motivo de orgulho, e ter um astro-mirim pela primeira vez na final do The Voice Kids é, por si só, um fato a ser comemorado. Independente do resultado, Jeremias já é um campeão", ressalta o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto.
> Jeremias Reis, o menino capixaba que conquistou o Brasil no The Voice Kids
Quem for ao Parque da Cidade para se juntar à torcida do Jeremias não vai perder tempo. Em parceria com a empresa VipRede e a Prefeitura da Serra, a Rede Gazeta instalou dois telões de LED e internet WI-FI para a galera votar à vontade no cantor capixaba. Também haverá apresentação ao vivo da banda infanto-juvenil Som da Vida, do Projeto Legal, da Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente (Aica), onde o astro-mirim foi revelado, em Central Carapina.
> Jeremias Reis recebe apoio de artistas capixabas 
"Apoiar os muitos talentos capixabas é algo que faz parte do DNA da Rede Gazeta. O Jeremias se transformou em um fenômeno, ele emociona quem o assiste, mexe com o sentimento de quem o ouve cantar. Promover uma supertorcida na cidade onde ele cresceu e mora é a nossa forma também de nos aproximar ainda mais da comunidade e, quem sabe, conhecer mais talentos e histórias como a do Jeremias", frisa a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Letícia Lindenberg.
> Jeremias Reis: da casa destruída pela chuva na Serra ao sucesso no The Voice Kids
COMO VOTAR
Pela internet
Após entrar no site do The Voice Kids, você clica na votação e vai abrir a página de cadastro. A partir daí, você tem três opções:
1) Usar o seu login do Facebook. Para isso, basta clicar no ícone dessa rede social.
2) Aproveitar a sua conta no Google. Nesse caso, você também só precisa clicar no símbolo.
3) Se você não tiver conta nessas redes, é só preencher o formulário com seus dados (nome, e-mail e cidade)
Atenção
Em todas essas opções, você precisará clicar no campo "Não sou um robô" e aceitar os termos de uso e política de privacidade. Se você já tiver cadastro, precisará apenas fazer essa última etapa. Não esqueça que você precisará confirmar o e-mail de cadastro enviado para o seu e-mail.
TRANSMISSÃO DO THE VOICE KIDS
Quando: domingo (14)
Horário: 12 horas
Local: Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra
Atrações: Telão com o programa ao vivo, show com Claudia Zanetti e a banda do Jeremias

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