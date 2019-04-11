The Voice Kids: Jeremias Reis recebe apoio de artistas capixabas

07/04/2019 - Jeremias canta Pétalas, de Djavan, na semifinal do The Voice Crédito: Reprodução/TV Globo

Domingo (14) será um grande dia na vida do pequeno Jeremias Reis, que disputa o título do The Voice Brasil 2019. O capixaba, que representa o time de Simone e Simaria, enfrentará Raylla Araújo (Time Brown) e Luiza Barbosa (Time Claudia) pelo voto popular ao vivo.

E o jovem da Serra, que já conta com uma boa torcida, ganhou o apoio de músicos capixabas para se tornar campeão do reality musical.

"Eu faço corrente sempre. Em alguns shows, cheguei a divulgar para galera dar força, ainda mais pelo fato de onde ele vem, acho que é por ai mesmo. A gente torce, a gente vibra... Enfim, onde a gente está, tenta divulgar para que as pessoas deem uma atenção maior. É bom para nossa cultura, para nosso crescimento, para o artista e para todos", comenta Renato Casanova, vocalista do Casaca, que, mesmo durante as viagens para shows, assiste as apresentações de Jeremias.

11/04/2019 - O cantor Renato Casanova Crédito: Instagram/@rntcasanova

Vale lembrar que a forma de Jeremias cantar já tirou elogios de Claudia Leitte e da treinadora Simone. "Quando ele canta é a personificação do amor", disse Claudinha, no último domingo (7). "Dom precioso, lindo o que você fez nesse palco. Um menino que, mesmo com as dificuldades da vida, traz afinação", derreteu-se Simone, em seguida.

Quem também enaltece a performance de Jeremias é Amaro Lima. "O Jeremias tem uma luz, sabe, um carisma e uma emoção bem diferente quando canta. Tecnicamente, até outros participantes eliminados no programa foram melhor que ele, mas o Jeremias é muito além da voz. Acho que isso é uma grande força que ele tem pra ganhar. Ele canta com o coração e é fantástico assistir", comenta.

DICAS

E o que Jeremias tem para pegar o troféu? "É carisma e talento, que já conquistou o Brasil todo", relata Alemão do Forró. "Não adianta ter apenas voz linda, o que ele tem. Eu vejo sempre a humildade dele. As escolhas da música também estão boas", completa, dizendo que sempre confiava que Jeremias estaria nas finais.

Mesmo com tantos elogios, Jeremias enfrentará uma barra para vencer. Uma delas é citada por Amaro: "Acho que a maior dificuldade que ele pode ter no domingo é controlar a ansiedade. Você vai passando as etapas... Ele, pelo que vi, se mostrou maduro no que foi passando, mas uma final é sempre diferente. Ele, controlando a ansiedade, tem uma grande chance de ganhar", aconselha.

"Difícil dar uma dica para ele. O importante é continuar o que ele vem fazendo porque está dando certo. Aliás, já deu", complementa Alemão do Forró.

O cantor Alemão do Forró Crédito: Reprodução/Instagram @alemaodoforrooficial

Independente do resultado, todos enxergaram o crescimento de Jeremias e já o consideram um campeão na vida. "O Jeremias já é um campeão. A maior dificuldade ele já passou. Ele já mostrou tudo, é um talento, uma expressão gigante da cultura do nosso Estado. Não só ele, a professora e a comunidade em que vive. É um lugar de condições mínimas com um gigante na voz. O que pode atrapalhar é o repertório, mas acho que ele tem total capacidade de ser campeão. A técnica vocal que ele trabalha está muito além do que as outras crianças estão mostrando", analisa Casanova.

COMO VOTAR

Além do apoio dos cantores, Jeremias também precisa do seu. Vale lembrar que o campeão será eleito por voto popular e só tem uma forma de ajudar, votando no site do programa. Para isso, você precisa fazer um cadastro rápido e gratuito. Você faz apenas uma vez e pode votar quantas vezes quiser.

Após entrar no site do The Voice Kids, você clica na votação e vai abrir a página de cadastro. A partir daí, você tem três opções.

1 - Usar o seu login do Facebook. Para isso, basta clicar no ícone dessa rede social.

2 - Aproveitar a sua conta do Google. Nesse caso, você também só precisa clicar no símbolo.

3 - Se você não tiver conta nessas redes, é só preencher o formulário com seus dados (nome, e-mail e cidade).