The Voice Kids

The Voice: Jeremias dá show, é escolhido pelo público e passa de fase

O capixaba cantou "Apenas Mais Uma de Amor" do Lulu Santos e foi aplaudido de pé pela plateia e pelos técnicos

Publicado em 24 de Março de 2019 às 16:44

24 mar 2019 às 16:44
Jeremias Reis Crédito: Reprodução TV Globo
Mais uma vez o capixaba Jeremias Reis deu show e encantou o público e os jurados no The Voice Kids. Com a canção "Apenas Mais Uma de Amor" do Lulu Santos, o cantor mirim foi escolhido pela votação do público e segue para a próxima fase.
Jeremias, que é do time de Simone e Simaria, encantou o público e arrancou aplausos e elogios dos jurados. Nessa fase, o público escolhe um participante para continuar e, o técnico, salva outro. Os outros dois participantes retornam ao palco depois e podem ser escolhidos por outros jurados.
O voto da dupla Simone e Simaria, time do qual Jeremias faz parte, foi para o Nícolas. Durante a apresentação, Jeremias animou a plateia e conquistou, mais uma vez, a internet.

Tópicos Relacionados

the Voice Kids
Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

