The Voice: Jeremias dá show, é escolhido pelo público e passa de fase

Mais uma vez o capixaba Jeremias Reis deu show e encantou o público e os jurados no The Voice Kids. Com a canção "Apenas Mais Uma de Amor" do Lulu Santos, o cantor mirim foi escolhido pela votação do público e segue para a próxima fase.
Jeremias, que é do time de Simone e Simaria, encantou o público e arrancou aplausos e elogios dos jurados. Nessa fase, o público escolhe um participante para continuar e, o técnico, salva outro. Os outros dois participantes retornam ao palco depois e podem ser escolhidos por outros jurados.
O voto da dupla Simone e Simaria, time do qual Jeremias faz parte, foi para o Nícolas. Durante a apresentação, Jeremias animou a plateia e conquistou, mais uma vez, a internet.