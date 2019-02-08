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LUTO

Tatá Werneck lamenta morte do primeiro namorado durante temporal no Rio

Jovem foi uma das vítimas do ônibus que foi soterrado

Publicado em 

08 fev 2019 às 19:05

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 19:05

08/02/2019 - Tatá Werneck publica homenagem ao primeiro namorado Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz e apresentadora Tatá Werneck usou as redes sociais para lamentar a perda do primeiro namorado durante o temporal que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira (6). O rapaz foi uma das seis vítimas das fortes chuvas. Ele era uma das duas vítimas do ônibus que foi parcialmente soterrado por um deslizamento na avenida Niemeyer, na zona sul.
"Hoje vendo o Jornal Nacional, além de toda a tristeza de ver tanta gente perdendo tudo, vendo tanto despreparo para sermos socorridos em momentos como esse (eu por exemplo dormi num carro no Jardim Botânico porque não conseguia voltar), mas isso não se compara em nada com o que muitas pessoas viveram ontem e eu sinto muito", escreveu a artista.
"Mas o fato é que pelo JN vi que meu primeiro amor, de criança, meu primeiro namoradinho da escola e amigo desde então, era uma das duas vítimas do ônibus atingindo pelo deslizamento. Queria prestar uma homenagem a você, Marinho. Uma pessoa doce, de coração bom, filho único, amado, com dois filhos, esposa, que levava uma vida simples e deixa muita tristeza", lamentou a atriz.
Ela disse ainda que a infância deles foi linda e que doeu muito receber essa notícia. "Beijos para minha amiga amada Nina Lucena, para sua mãe Perla que tanto cuidava do Marinho e amava. Parece que o mundo está pedindo socorro para nós. Que a natureza está sufocada. E pedindo socorro e sufocados nós sentimos também", finalizou a artista.
Nesta quinta-feira (7), artistas publicaram em suas redes sociais como fizeram para se livrar da tempestade. A atriz Rosamaria Murtinho recorreu a um mototáxi para tentar driblar os alagamentos e congestionamentos. "Presa no temporal que caiu no Rio ontem, vim de mototáxi da Rocinha e cheguei sã e salva. Ri muito pois estava de saia o rapaz que me trouxe foi ótimo e ainda disse que era meu fã", publicou a atriz na legenda da foto no Instagram.

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