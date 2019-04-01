SAÚDE

Tata Werneck fala sobre sua doença relacionada à gravidez

Apresentadora tem hiperêmese gravídica, caracterizada por enjoos frequentes durante a gestação

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 20:29

A apresentadora do "Lady Night", Tatá Werneck Crédito: Gianne Carvalho/Multishow
Tata Werneck publicou uma foto no Instagram no domingo, 31, ao lado do seu namorado Rafael Vitti. Na imagem, uma fã lhe perguntou sobre a hiperêmese gravídica, doença com a qual a atriz foi diagnosticada recentemente.
O problema se caracteriza por muitos enjoos durante a gestação e a atriz desabafou sobre as dificuldades que está enfrentado. "Estou passando mal até agora. Já vomitei 15 vezes só essa noite, mas ainda não estou com três meses e tenho a esperança de que vai melhorar" escreveu.
Tata disse ainda que a gravidez é um processo de transformação. "Não há romantismo. Há amor profundo. Eu estou na fase de estar totalmente apaixonada pelo bebê", completou.

