Sthefany Brito mostra 1ª foto de seu casamento na Itália

A atriz e apresentadora Sthefany Brito publicou uma foto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, ocorrido no último sábado, 4, na cidade de Montalcino, na Itália.
"Eu disse sim para você, pro nosso amor, pro início da nossa família! E diria mil outras vezes sim! Obrigada por dividir a vida, as risadas e o dia mágico e perfeito que vivemos sábado", declarou Sthefany na legenda da imagem.
Em seguida, completou: "Te amo marido! (Ai meu Deus, eu escrevi marido!)".
A atriz já foi casada com o jogador de futebol Alexandre Pato entre 2009 e 2015.