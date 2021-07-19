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'Sou prova de que é importante se vacinar', diz Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, ficou cerca de duas semanas afastada após contrair Covid-19, e retornou ao programa nesta segunda-feira (19)

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 11:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2021 às 11:28
A apresentadora Ana Maria Braga ganha 'quadro do líder' do 'BBB'
A apresentadora Ana Maria Braga teve infecção de Covid-19 Crédito: Instagram/@anamaria16
A apresentadora Ana Maria Braga, 72, voltou ao comando do programa Mais Você (Globo) nesta segunda-feira (19) após cerca de duas semanas afastada em razão da Covid-19. "Voltando pra Casa! Meu Deus, como é bom voltar!", escreveu em seu Instagram.
Ela recebeu o diagnóstico positivo para o coronavírus dia 5 de junho e logo afirmou que, apesar do mal-estar, se sentia bem. Ana Maria já havia recebido as duas doses da vacina falou sobre a importância do imunizante em seu retorno.
"Agradeço as centenas de ligações, não pude responder a todos. Fiquei um 'periodão' quieto. E graças eu ter tomado duas doses da vacina, tive forma branda da Covid. Mas, mesmo assim, é um vírus traiçoeiro", disse.
A apresentadora relembrou que as vacinas não impedem de pegar o vírus, mas que reduzem os perigos da doença e que é importante que todos se vacinem sem escolher qual fabricante. "Sou a prova que a vacina não impede que a vacina não impede de pegar, mas também sou a prova que é importantíssimo se vacinar."
"Se eu não tivesse me vacinado, muito provavelmente, quem não se vacinou, sofre um perigo grande", afirmou. Ela foi recebida com flores pela equipe e agradeceu por todo o carinho dos fãs e da produção. A jornalista pediu que todos continuem com os cuidados para com a Covid, como distanciamento social e uso de máscaras.
"Vim trabalhar na semana retrasada e aqui na Globo fiz o exame PCR, como é de praxe. De repente, quando a moça fez, tava começando a me maquiar, ela disse que deu positivo. É um susto. Tomei todos os cuidados, mas deveria ter tomado mais. Não tenho ideia, não saio de casa, só para vir aqui, tenho muito cuidado. É muito traiçoeiro", contou.
Durante o período em que Ana Maria Braga esteve afastada, a atração foi apresentada por Fabricio Battaglini e Talitha Morete. Ambos são repórteres do próprio programa e já cobriram Ana Maria em outras ocasiões.
No começo do ano passado, quando a titular precisou tirar alguns dias para descansar do tratamento de um câncer de pulmão, também foi Talitha que ficou na função. Porém, Ana Maria ainda apareceu no quadro de culinária, ensinando receitas inéditas que já havia deixado gravadas.

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