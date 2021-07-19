'Sou prova de que é importante se vacinar', diz Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga teve infecção de Covid-19 Crédito: Instagram/@anamaria16

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, voltou ao comando do programa Mais Você (Globo) nesta segunda-feira (19) após cerca de duas semanas afastada em razão da Covid-19. "Voltando pra Casa! Meu Deus, como é bom voltar!", escreveu em seu Instagram.

Ela recebeu o diagnóstico positivo para o coronavírus dia 5 de junho e logo afirmou que, apesar do mal-estar, se sentia bem. Ana Maria já havia recebido as duas doses da vacina falou sobre a importância do imunizante em seu retorno.

"Agradeço as centenas de ligações, não pude responder a todos. Fiquei um 'periodão' quieto. E graças eu ter tomado duas doses da vacina, tive forma branda da Covid. Mas, mesmo assim, é um vírus traiçoeiro", disse.

A apresentadora relembrou que as vacinas não impedem de pegar o vírus, mas que reduzem os perigos da doença e que é importante que todos se vacinem sem escolher qual fabricante. "Sou a prova que a vacina não impede que a vacina não impede de pegar, mas também sou a prova que é importantíssimo se vacinar."

"Se eu não tivesse me vacinado, muito provavelmente, quem não se vacinou, sofre um perigo grande", afirmou. Ela foi recebida com flores pela equipe e agradeceu por todo o carinho dos fãs e da produção. A jornalista pediu que todos continuem com os cuidados para com a Covid, como distanciamento social e uso de máscaras.

"Vim trabalhar na semana retrasada e aqui na Globo fiz o exame PCR, como é de praxe. De repente, quando a moça fez, tava começando a me maquiar, ela disse que deu positivo. É um susto. Tomei todos os cuidados, mas deveria ter tomado mais. Não tenho ideia, não saio de casa, só para vir aqui, tenho muito cuidado. É muito traiçoeiro", contou.

Durante o período em que Ana Maria Braga esteve afastada, a atração foi apresentada por Fabricio Battaglini e Talitha Morete. Ambos são repórteres do próprio programa e já cobriram Ana Maria em outras ocasiões.