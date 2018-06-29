Sósia de Nicki Minaj: 'Gastei quase R$ 200 mil em plásticas'

Famosa pela semelhança com a rapper Nicki Minaj, a digital influencer brasileira Karen Havary declara que já passou por uma série de cirurgias plásticas radicais para ficar mais parecida com a cantora internacional. A modelo investiu cerca de R$ 200 mil nos procedimentos médicos.
Em novo ensaio, Karen copiou o figurino e poses mais icônicas de Nicki Minaj, para sua campanha de divulgação para famosa marca de lingerie em São Paulo. Sempre falo para todos que a Nicki é minha inspiração, conta, completando: Acho incrível que com o seu intelecto conseguiu conquistar o próprio espaço.
Entre as cirurgias, Karen já fez várias trocas de próteses nos seios, lipoaspiração e mais de dez bioplastias. Com apenas 19 anos de idade, a digital influencer começou a fazer seus procedimentos quando ainda era menor de idade. Quando comecei com as cirurgias eu era bem novinha, mas não me arrependo, muito pelo contrário. Eu pretendo fazer muito mais revela.