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Investimento

Sósia de Nicki Minaj: 'Gastei quase R$ 200 mil em plásticas'

Com apenas 19 anos, Karen Havary começou suas cirurgias quando ainda era menor de idade

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 16:49
A digital influencer Karen Havary declara que já passou por uma série de cirurgias plásticas radicais para ficar mais parecida com Nicki Minaj Crédito: Marco Pinto/CO Assessoria
Famosa pela semelhança com a rapper Nicki Minaj, a digital influencer brasileira Karen Havary declara que já passou por uma série de cirurgias plásticas radicais para ficar mais parecida com a cantora internacional. A modelo investiu cerca de R$ 200 mil nos procedimentos médicos.
Em novo ensaio, Karen copiou o figurino e poses mais icônicas de Nicki Minaj, para sua campanha de divulgação para famosa marca de lingerie em São Paulo. Sempre falo para todos que a Nicki é minha inspiração, conta, completando: Acho incrível que com o seu intelecto conseguiu conquistar o próprio espaço.
Entre as cirurgias, Karen já fez várias trocas de próteses nos seios, lipoaspiração e mais de dez bioplastias. Com apenas 19 anos de idade, a digital influencer começou a fazer seus procedimentos quando ainda era menor de idade. Quando comecei com as cirurgias eu era bem novinha, mas não me arrependo, muito pelo contrário. Eu pretendo fazer muito mais revela.
A digital influencer Karen Havary declara que já passou por uma série de cirurgias plásticas radicais para ficar mais parecida com Nicki Minaj Crédito: Marco Pinto/CO Assessoria

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