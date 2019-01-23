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"Olham torto"

Sergio Malheiros se diz vítima de racismo quando sai com a namorada

"A gente é um casal interracial famoso, vamos a restaurante caro e as pessoas olham torto", revela

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 11:16

Publicado em 

23 jan 2019 às 11:16
Sophia Abrahão e o namorado, Sérgio Malheiros Crédito: Reprodução/Instagram @sergio_malheiros
Prestes a interpretar Diego, um garoto pobre e negro que se apaixona por uma patricinha branca, em "Verão 90", o ator Sergio Malheiros, 25 revela que, assim como o personagem, já sofreu e ainda sofre com racismo. De acordo com ele, em entrevista à revista Quem, os casos de preconceito costumam acontecer quando ele está junto da namorada, a atriz e cantora Sophia Abrahão, 27, com que está desde 2015.
"A gente é um casal interracial famoso, vamos a restaurante caro e as pessoas olham torto. As pessoas não escondem. Isso acontece o tempo todo, dentro e fora do Brasil. É uma realidade", revela.
Segundo ele, há um outro tipo de racismo, um que as pessoas não imaginam que tenham. "Quando a Sophia fala alguma coisa sobre o fato de eu ser negro, algumas pessoas dizem 'mas não, o Sergio não é negro', como se fosse uma ofensa falar que eu sou negro. É como se fosse um xingamento. Ou então falam: 'Sergio é mulato' e é preciso a explicar a origem da palavra e como isso é uma forma preconceituosa de entender a negritude", completa.
Na novela, Malheiros será um surfista que vai conhecer Larissa (Marina Moschen) na faculdade. Acontece que a nova amizade causará um turbilhão de emoções na cabeça da jovem, que a esta altura será noiva de outra pessoa, vivida por Caio Paduan. A nova novela das sete estreia no próximo dia 29 de janeiro.

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