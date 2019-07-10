Sarah Jessica Parker denuncia assédio de "grande estrela do cinema"

"Sex and the City" assédio no trabalho durante a sua carreira. Em uma entrevista ao programa Fresh Air, ela disse que já teve "inúmeras experiências com mau comportamento de homens". A atriz de Sarah Jessica Parker , 54, relembrou nesta segunda-feira (8) que já sofreuno trabalho durante a sua carreira. Em uma entrevista ao programa Fresh Air, ela disse que já teve "inúmeras experiências com mau comportamento de".

Crédito: Reprodução/Instagram @sjp_daily

Parker chegou a dizer que "uma grande estrela de cinema" havia sido abusiva com ela em um set de filmagem, a ponto de ela precisar acionar seu empresário, mas preferiu não revelar nomes.

"Eu recorri ao meu agente porque senti que não era mais capaz de expressar o quão desconfortável aquilo tudo estava me deixando e como era inadequado... Bom, em poucas horas tudo havia mudado", disse ela. "[Meu empresário] disse: 'Se isso continuar, enviarei a ele uma passagem, uma passagem só de ida para fora desta cidade -onde eu estava filmando- e ele não retornará".

Apesar de apoiar hoje o movimento #MeToo, que incentiva as denúncias de casos de assédio nos bastidores de Hollywood , Parker diz que não teve forças para tomar ela mesma as atitudes corretas no momento do assédio.

"Eu acho que não importa o quanto evoluí ou o quão moderna eu achei que fosse... Eu não me sentia tão poderosa quanto o homem que estava se comportando de forma inadequada, o que me parece impressionante de dizer em voz alta, porque em muitas ocasiões isso estava acontecendo e eu estava em uma posição diferente, em que era tão poderosa [quanto ele]", disse.

Ela ainda diz que só agora consegue enxergar com maior clareza que aquela situação era um crime, mas que na época, agia "me escondendo, me afastando e encontrando um pouco de espaço para apenas seguir em frente".