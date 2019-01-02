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Sabrina Sato renova contrato com a Record por mais três anos

Apresentadora está de licença médica desde o nascimento da filha

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 20:31

Publicado em 

02 jan 2019 às 20:31
Sabrina Sato com a filha, Zoe Crédito: Reprodução/Facebook
A Record confirmou nesta quarta-feira (2) a renovação do contrato de Sabrina Sato, que está de licença médica desde o nascimento da filha, Zoe, no final de novembro de 2018. De acordo com a emissora, o contrato foi renovado por mais três anos. 
"Faz cinco anos que estou na Record TV, e renovamos nossa parceria por mais três anos. Muito feliz e grata a esta casa, onde me realizo profissionalmente e sou tratada com muito respeito, profissionalismo e carinho por todos", disse Sabrina, em nota. 
A apresentadora, que está na emissora desde 2014, afirmou ainda que continuar a fazer "entretenimento com conteúdo, qualidade e alegria para toda família, tanto na TV quanto na internet."
Na nota, a Record afirmou que Sabrina Sato "é uma das principais apresentadoras e influenciadoras digitais do país e tê-la no casting da Record TV enriquece ainda mais a programação da emissora".

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