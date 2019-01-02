Sabrina Sato renova contrato com a Record por mais três anos

Sabrina Sato com a filha, Zoe Crédito: Reprodução/Facebook

A Record confirmou nesta quarta-feira (2) a renovação do contrato de Sabrina Sato, que está de licença médica desde o nascimento da filha, Zoe, no final de novembro de 2018. De acordo com a emissora, o contrato foi renovado por mais três anos.

"Faz cinco anos que estou na Record TV, e renovamos nossa parceria por mais três anos. Muito feliz e grata a esta casa, onde me realizo profissionalmente e sou tratada com muito respeito, profissionalismo e carinho por todos", disse Sabrina, em nota.

A apresentadora, que está na emissora desde 2014, afirmou ainda que continuar a fazer "entretenimento com conteúdo, qualidade e alegria para toda família, tanto na TV quanto na internet."