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Apaixonados

Romário assume namoro com estudante 31 anos mais nova

Os dois passaram o Dia dos Namorados juntos em Nova York

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 12:07

Publicado em 

17 jun 2019 às 12:07
A estudante Ana Karoline Nazário e o ex-jogador Romário: romance assumido em pleno Dia dos Namorados Crédito: Montagem Gazeta Online
Romário, de 53 anos, decidiu ir às redes assumir publicamente seu namoro com a estudante Ana Karoline Nazário, de 22 anos, de Florianópolis. A jovem é 31 anos mais nova que o craque e, segundo informações do jornal Extra, eles não se seguem na web para manterem o relacionamento o mais discreto possível. 
Apesar disso, os dois compartilharam um brinde no Dia dos Namorados em Nova York, nos Estados Unidos. 
Crédito: Reprodução/Instagram
Crédito: Reprodução/Instagram
Recentemente, de acordo com informações da revista Caras, ele foi flagrado com a jovem na praia e, na ocasião, os dois evitaram fotos em clima de romance quando perceberam a presença do paparazzi. 
Romário não assume um namoro desde que terminou o relacionamento com a personal trainer Erica Cyriaco, em agosto de 2017. 

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