Romário assume namoro com estudante 31 anos mais nova

Romário, de 53 anos, decidiu ir às redes assumir publicamente seu namoro com a estudante Ana Karoline Nazário, de 22 anos, de Florianópolis. A jovem é 31 anos mais nova que o craque e, segundo informações do jornal Extra, eles não se seguem na web para manterem o relacionamento o mais discreto possível.
Apesar disso, os dois compartilharam um brinde no Dia dos Namorados em Nova York, nos Estados Unidos.
Recentemente, de acordo com informações da revista Caras, ele foi flagrado com a jovem na praia e, na ocasião, os dois evitaram fotos em clima de romance quando perceberam a presença do paparazzi.
Romário não assume um namoro desde que terminou o relacionamento com a personal trainer Erica Cyriaco, em agosto de 2017.