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Em paraíso português

Rodrigo Faro exibe corpão sarado e pede: "Sem dar zoom"

Apresentador compartilhou clique que fez em Algarve, Sul de Portugal
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

23 jul 2019 às 13:07

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 13:07

Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigofaro
Rodrigo Faro esteve recentemente com a família em Portugal. Nesta segunda (22), o apresentador usou as redes sociais para relembrar sua passagem por Algarve, no Sul do país europeu. 
> Adriane Galisteu surge pelada em foto e choca fãs com corpão
No Instagram, o bonitão surgiu só de sunga exibindo o corpão musculoso em uma praia paradisíaca. Na legenda, escreveu: "Que saudade Algarve! Ah e por favor, sem dar zoom!", em tom de brincadeira. 
Os internautas brincaram e engataram nos comentários, soltando: "Homão". Outro fã disse: "Nossa, que homem! Mas dei zoom". Uma outra fã se divertiu: "Dei zoom sem querer". 

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