BAGATELA

Roberto Carlos vende iate que comprou por R$ 100 milhões, diz colunista

A embarcação conta com cinco suítes, cozinha completa, cinco camas e três banheiros. Veja fotos

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 16:42

Redação de A Gazeta

O cantor Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial
Roberto Carlos resolveu se desfazer de uma de suas "joias". Segundo a colunista Mônica Bergamo, da "Folha de S. Paulo", o "Rei" vai colocar à venda seu iate italiano, batizado de Lady Laura IV.
A embarcação conta com cinco suítes, cozinha completa, cinco camas e três banheiros. Em 2011, o capixaba pagou a bagatela de R$ 100 milhões pelo barco da marca Falcon, de 115 pés (35 metros de comprimento). VEJA FOTOS NO FIM DO TEXTO.
> Roberto Carlos agradece encontro inusitado com Roberto Carlos
Mas Roberto não vai ficar à ver navios. Vale lembrar que o "Rei" tem uma frota de barcos e o Lady Laura III segue nela. Segundo a colunista, Roberto mal usa os barcos, já que está morando parte do tempo em Miami.
O momento para Roberto é investir na carreira internacional. Mônica conta que, no primeiro semestre, O "Rei" se apresentou para 80 mil pessoas em seis países: Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça.
Imagens do barco Lady Laura IV, de Roberto Carlos Crédito: Divulgação
