Rebeca Abravanel e Alexandre Pato aparecem de mãos dadas no réveillon

Não dá para dizer, oficialmente, que Rebeca Abravanel e Alexandre Pato assumiram o namoro. Mas, além de serem flagrados em imagens viajando, ambos seguem fazendo publicações misteriosas e românticas nas redes sociais.

No perfil dela no Instagram, Rebeca Abravanel publicou um vídeo em que aparece de mãos dadas com Pato durante as festas de réveillon.

01/01/2019 - A filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, e o jogador Alexandre Pato Crédito: Instagram/@rebecaabravanel

No espaço dedicado aos vídeos no Instagram, Alexandre Pato publicou algumas imagens em que se aproxima da praia de mãos dadas com alguém. E esse alguém aparece no vídeo seguinte.

01/01/2019 - A filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, e o jogador Alexandre Pato Crédito: Instagram/@pato