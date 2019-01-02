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É O AMOR

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato aparecem de mãos dadas no réveillon

Herdeira de Silvio Santos e jogador fazem publicações românticas nas redes sociais

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 22:20

Publicado em 

01 jan 2019 às 22:20
Não dá para dizer, oficialmente, que Rebeca Abravanel e Alexandre Pato assumiram o namoro. Mas, além de serem flagrados em imagens viajando, ambos seguem fazendo publicações misteriosas e românticas nas redes sociais.
No perfil dela no Instagram, Rebeca Abravanel publicou um vídeo em que aparece de mãos dadas com Pato durante as festas de réveillon.
01/01/2019 - A filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, e o jogador Alexandre Pato Crédito: Instagram/@rebecaabravanel
No espaço dedicado aos vídeos no Instagram, Alexandre Pato publicou algumas imagens em que se aproxima da praia de mãos dadas com alguém. E esse alguém aparece no vídeo seguinte.
01/01/2019 - A filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, e o jogador Alexandre Pato Crédito: Instagram/@pato
Em novembro, Patrícia Abravanel, também filha de Silvio Santos, tentou dar uma de cupida no Teleton 2018 e aproximar Rebeca de Henri Castelli. O ator, em tom de brincadeira, chegou a fazer um convite direto para saírem juntos. Porém, ao que tudo indica, uma das herdeiras de Silvio Santos parece ter preferido a companhia do jogador.

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