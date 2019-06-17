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Notícia de 1999

Ratinho e SBT terão de pagar R$ 200 mil a padres por fake news

Decisão do STJ chama a matéria de imprudente e ofensiva

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 18:02

Publicado em 

17 jun 2019 às 18:02
O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, e o dono do SBT, Silvio Santos Crédito: SBT/Divulgação
O SBT e o apresentador Ratinho, Carlos Massa, terão de indenizar dois padres por danos morais por uma fake news em 1999.
Tanto a emissora quando Ratinho terão de pagar R$ 200 mil (corrigidos) a dois padres da cidade de Astorga, no Paraná, segundo decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).
> Repórter sofre tentativa de assalto no velório de Gabriel Diniz
A reportagem falava que uma moradora da cidade havia deixado o marido para viver com o padre que celebrou seu casamento, mas a notícia era falsa. Além disso, as imagens mostraram um outro padre da mesma cidade. Os dois, então, processaram o programa. 
A decisão levou em conta "a imprudência dos apelantes ao transmitir ao vivo matéria ofensiva à honra dos apelados, o sofrimento ocasionado às vítimas e a repercussão em cadeia nacional de televisão, em horário nobre", escreveu o ministro. O caso ficou ainda mais grave por envolver padres acusados de infringir o celibato, informou o documento. 

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