Ratinho e SBT terão de pagar R$ 200 mil a padres por fake news

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, e o dono do SBT, Silvio Santos Crédito: SBT/Divulgação

SBT e o apresentador Ratinho, Carlos Massa, terão de indenizar dois padres por danos morais por uma e o apresentador, terão de indenizar dois padres por danos morais por uma fake news em 1999.

Tanto a emissora quando Ratinho terão de pagar R$ 200 mil (corrigidos) a dois padres da cidade de Astorga, no Paraná, segundo decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A reportagem falava que uma moradora da cidade havia deixado o marido para viver com o padre que celebrou seu casamento, mas a notícia era falsa. Além disso, as imagens mostraram um outro padre da mesma cidade. Os dois, então, processaram o programa.