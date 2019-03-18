Rapper Orochi é detido no Rio por porte de drogas e desacato

O rapper Orochi, 19, foi detido na madrugada deste domingo (17) na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.
De acordo com a 125ª DP, ele foi autuado pela prática do crime de uso de drogas para consumo próprio e por desacato.
No Instagram, o músico comentou o ocorrido e pediu para que seus seguidores rezassem. "A verdade vai prevalecer, quem tá comigo vai tá até o final... Mais respeito pro meu povo."
Ele também gravou um vídeo dizendo que está "tudo bem". "A gente já arrumou dois advogados. A mãe de um amigo nosso é delegada, está passando as instruções para a gente, de como a gente deve proceder. Tudo vai ficar bem, a gente vai resolver."