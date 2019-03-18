Rapper Orochi é detido no Rio por porte de drogas e desacato

Rapper Orochi é detido no Rio de Janeiro por porte de drogas e desacato Crédito: Reprodução/Instagram

O rapper Orochi, 19, foi detido na madrugada deste domingo (17) na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com a 125ª DP, ele foi autuado pela prática do crime de uso de drogas para consumo próprio e por desacato.

No Instagram, o músico comentou o ocorrido e pediu para que seus seguidores rezassem. "A verdade vai prevalecer, quem tá comigo vai tá até o final... Mais respeito pro meu povo."