Rapper Drake gasta R$ 1,5 milhão em uma capinha de celular estilizada

O acessório é recheado com 80 quilates de diamantes

Publicado em 

19 fev 2019 às 00:51

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 00:51

Drake no clipe de Hotline Bling Crédito: Divulgação
O rapper canadense Drake, 32, que foi destaque na Billboard em 2018, gastou o equivalente a R$ 1,5 milhão em uma capinha de celular. O acessório é recheado com 80 quilates de diamantes. As informações são da revista Complex.
Os diamantes são brancos e azuis e a capa tem um estrutura em ouro branco de 18 quilates. O apetrecho leva ainda a figura de uma coruja, que é o logo de sua marca.
De acordo com a publicação, o dono da marca que produziu o acessório contou que assim que um novo modelo do smartphone saiu no mercado Drake foi logo comprar e encomendar as joias para colocar ainda mais valor no celular.
Não é a primeira vez que Drake esbanja dinheiro. No mês passado, o canadense foi ao Mc Donald's e deixou uma gorjeta básica para duas funcionárias no valor equivalente a R$ 39 mil. A boa ação aconteceu em Los Angeles, na Califórnia. Esse ano, Drake estará no Brasil para cantar no Rock in Rio no dia 27 de setembro. Provavelmente com R$ 1,5 milhão no bolso.

