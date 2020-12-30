Polícia acaba com festa na casa de Elba Ramalho em Trancoso, na Bahia

A cantora Elba Ramalho Crédito: Instagram/@elbaramalho

A vida dos famosos na pandemia do novo coronavírus não para de ter polêmicas. Depois da badalada festa de réveillon de Neymar, o assunto do momento é a festa clandestina na casa de praia de Elba Ramalho, em Trancoso, no Sul da Bahia. A Polícia Militar acabou com uma festa clandestina que acontecia, na noite desta terça (29), no local.



No mesmo dia, uma decisão judicial proibiu eventos festivos neste final de ano em Porto Seguro, onde fica o distrito de Trancoso. Porém, imagens que circulam nas redes sociais mostram que um grande número de pessoas estava na casa de praia de Elba. A cantora foi atacada nas redes sociais.

Policia Militar acaba de encerrar uma festa candlestina para 400 pessoas em Trancoso Bahia casa de Elba Ramalho...

Complicado né mana! pic.twitter.com/ITqw7y25Sp — ?? ??Taurina ???????? (@taurinaleal) December 30, 2020

"Eu não tenho nada a ver com a festa que fizeram em minha casa. E estou indignada e muito triste com tudo isso", afirmou Elba num vídeo em seu Instagram.

Segundo a cantora, ela estava em uma missa no Quadrado e, ao sair, foi informada sobre a festa que acontecia na sua casa. "É chato, porque nós artistas precisamos dar bom exemplo. Sou muito responsável com a minha vida e com a dos outros também", afirmou a cantora, dizendo que o contrato de aluguel da casa foi feito por meio de uma empresa.

A casa estaria alugada até o dia 4 de janeiro. Os nomes dos responsáveis pelo evento não foram divulgados.