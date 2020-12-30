Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Polícia acaba com festa na casa de Elba Ramalho em Trancoso, na Bahia

Cantor diz que não estava no evento, mas foi vista dançando no Quadrado sem máscara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 15:20

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 15:20

A cantora Elba Ramalho
A cantora Elba Ramalho Crédito: Instagram/@elbaramalho
A vida dos famosos na pandemia do novo coronavírus não para de ter polêmicas. Depois da badalada festa de réveillon de Neymar, o assunto do momento é a festa clandestina na casa de praia de Elba Ramalho, em Trancoso, no Sul da Bahia. A Polícia Militar acabou com uma festa clandestina que acontecia, na noite desta terça (29), no local.
No mesmo dia, uma decisão judicial proibiu eventos festivos neste final de ano em Porto Seguro, onde fica o distrito de Trancoso.  Porém, imagens que circulam nas redes sociais mostram que um grande número de pessoas estava na casa de praia de Elba. A cantora foi atacada nas redes sociais.
"Eu não tenho nada a ver com a festa que fizeram em minha casa. E estou indignada e muito triste com tudo isso", afirmou Elba num vídeo em seu Instagram.
Segundo a cantora, ela estava em uma missa no Quadrado e, ao sair, foi informada sobre a festa que acontecia na sua casa. "É chato, porque nós artistas precisamos dar bom exemplo. Sou muito responsável com a minha vida e com a dos outros também", afirmou a cantora, dizendo que o contrato de aluguel da casa foi feito por meio de uma empresa.
A casa estaria alugada até o dia 4 de janeiro. Os nomes dos responsáveis pelo evento não foram divulgados.
Outro vídeo que circula nas redes sociais, mostra Elba em um lugar com outras pessoas. Sem máscara, ela aparece dançando. Em resposta ao site F5, da Folha, a assessoria de Elba disse que "o vídeo é do dia anterior à festa, quando ela foi prestigiar no Quadrado a inauguração do restaurante de uma amiga".

Veja Também

Réveillon de Neymar terá 150 pessoas e cumprirá normas sanitárias, diz organizadora

Convidados de Neymar chegam de jatinho para festa de Ano-Novo; saiba nomes

Ministério Público do Rio diz que 'analisa representações' contra festa de Neymar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados