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Está no pronto-socorro

Padre Fábio de Melo é socorrido após mal súbito em exame de sangue

Religioso foi levado para pronto-socorro após se submeter a um exame de sangue

Publicado em 

23 mai 2019 às 18:01

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 18:01

Crédito: Kleber Alepereira
Padre Fábio de Melo passou mal no início da tarde desta quinta (23) depois de se submeter a um exame de sangue. O religioso fazia vídeos para seus stories do Instagram, quando precisou ser socorrido às pressas por conta de um desmaio súbito
> ATUALIZAÇÃO: Padre Fábio de Melo pede perdão e nega desmaio: "Foi brincadeira"
Antes do acontecido, segundo informações da revista Quem, ele já havia comentado sobre dificuldades em tirar sangue. "Toda vez que faço exame de sangue é um sofrimento. Tem que deitar a pessoa, quase tem que fazer uma anestesia geral", disse. 
Crédito: Reprodução/Instagram @pefabiodemelo
Na sequência, um storie postado indicava que ele teve um mal súbito: "A gravação foi interrompida porque o padre Fábio de Melo desmaiou e agora está sendo atendido no pronto-socorro". 
À Quem, a assessoria de imprensa do padre ainda não comentou o episódio.
No fim da tarde desta quinta-feira (23), Padre Fábio de Melo desmentiu a informação do desmaio e mal súbito.
 

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