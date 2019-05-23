Padre Fábio de Melo é socorrido após mal súbito em exame de sangue

passou mal no início da tarde desta quinta (23) depois de se submeter a um. O religioso fazia vídeos para seus stories do Instagram, quando precisou ser socorrido às pressas por conta de um

Antes do acontecido, segundo informações da revista Quem, ele já havia comentado sobre dificuldades em tirar sangue. "Toda vez que faço exame de sangue é um sofrimento. Tem que deitar a pessoa, quase tem que fazer uma anestesia geral", disse.