Padre Fábio de Melo é socorrido após mal súbito em exame de sangue

Padre Fábio de Melo passou mal no início da tarde desta quinta (23) depois de se submeter a um exame de sangue. O religioso fazia vídeos para seus stories do Instagram, quando precisou ser socorrido às pressas por conta de um desmaio súbito.
Antes do acontecido, segundo informações da revista Quem, ele já havia comentado sobre dificuldades em tirar sangue. "Toda vez que faço exame de sangue é um sofrimento. Tem que deitar a pessoa, quase tem que fazer uma anestesia geral", disse.
Na sequência, um storie postado indicava que ele teve um mal súbito: "A gravação foi interrompida porque o padre Fábio de Melo desmaiou e agora está sendo atendido no pronto-socorro".
À Quem, a assessoria de imprensa do padre ainda não comentou o episódio.