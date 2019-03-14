Pabllo Vittar é confirmada como atração da Parada LGBT de Nova York

Crédito: Ernna Cost

A parada LGBT de Nova York deste ano anunciou que terá a presença da cantora brasileira Pabllo Vittar, 24.

O evento Pride Island 2019, o mais disputado da parada, acontece nos dias 29 e 30 de junho e terá ainda nomes como Grace Jones e Teyana Taylor.

Pabllo se apresenta no sábado, dia 29, junto a Amara La Negra e DJ Johnny Dynell, no Pier 97 do Hudson River Park. A lista de artistas que se apresentam no domingo ainda não foi divulgada.

A drag queen brasileira também esteve na parada LGBT de São Paulo em 2018 e, mais recentemente, no seu bloco de Carnaval. Na ocasião, ela entrou em uma discussão indireta com Anitta, com quem já fez parceria musical.

"Estou devendo US$ 70 mil, amor", disse Pabllo no bloco, relembrando a polêmica de 2017 de um áudio de Anitta que falava sobre os gastos do clipe feito pelas duas cantoras com Major Lazer.

Anitta ficou sabendo da repercussão e resolveu responder. "Eu nunca disse que ninguém me deve nada. No áudio divulgado (vazado na minha concepção é quando acontece sem querer) eu apenas digo que não faz sentido me chamar de pão dura depois de eu ter feito um investimento grande sozinha, só porque não quis gastar mais para levar todo mundo de jato", escreveu no Twitter.

"Para mim é bastante dinheiro sim porque eu sei o quanto trabalho para conquistar. Eu estava bem na minha em relação a tudo. Se não queria que o público soubesse era só não divulgar meu áudio por aí para todo mundo ouvir e me achar uma louca", completou Anitta.

No áudio divulgado em 2017, Anitta diz: "Por que eu vou ficar alugando jato e helicóptero? Para ficar mostrando que eu sou rica? Eu, não. O jato era caríssimo, o clipe eu estava pagando sozinha, muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser se eu pegasse e falasse assim: 'Não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito'".