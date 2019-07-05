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Novo "namorido" de Val Machiori irritou ex-marido, diz colunista

Esse teria sido o motivo principal que fez Evaldo Ulinski chamar a ex-mulher de prostituta de luxo, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 

05 jul 2019 às 12:28

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 12:28

Crédito: Reprodução/Instagram @valmarchiori
As revelações que o empresário Evaldo Ulinski fez sobre a ex-mulher, Val Machiori, deixaram todos assustados. Em carta enviada ao jornalista Leão Lobo ele chamou a socialite de prostituta de luxo e disse que ele é má mãe para os dois filhos que tiveram juntos. 
Mas, ao que parece, a fúria do empresário pode ter um motivo: segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ele teria ficado chateado com o fato de Val estar circulando com um novo eleito para cima e para baixo. 
De acordo com Fábia Oliveira, Val está até morando junto do amado, o empresário Thiago Castilho, que se mudou para o apartamento luxuoso que a loira mora, em São Paulo. O imóvel está no nome dos filhos de Val com Evaldo, Victor e Eike, e o ex-marido dela está na Justiça lutando pela guarda das crianças. 

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