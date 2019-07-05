Novo "namorido" de Val Machiori irritou ex-marido, diz colunista

Mas, ao que parece, a fúria do empresário pode ter um motivo: segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ele teria ficado chateado com o fato de Val estar circulando com um novo eleito para cima e para baixo.

De acordo com Fábia Oliveira, Val está até morando junto do amado, o empresário Thiago Castilho, que se mudou para o apartamento luxuoso que a loira mora, em São Paulo. O imóvel está no nome dos filhos de Val com Evaldo, Victor e Eike, e o ex-marido dela está na Justiça lutando pela guarda das crianças.