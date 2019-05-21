Novo álbum de Rihanna será de reggae

Apesar de não ser um título oficializado, o nome veio após diversos fãs cobrarem a chegada do seu nono disco. "Até agora está como R9, graças à Navy [Marinha, em tradução livre, e nome dado ao fã clube da cantora]. Eu estou prestes a chamá-lo assim, porque eles me assombram com esse 'Quando o R9 está saindo?'", disse. "Como vou aceitar outro nome depois de terem enfiado esse na minha cabeça?", brincou.