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"R9"

Novo álbum de Rihanna será de reggae

Ainda não há data de lançamento

Publicado em 

21 mai 2019 às 11:30

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 11:30

Rihanna afirmou, em entrevista ao The New York Times no último domingo, 19, que seu próximo álbum será de reggae e, por enquanto, se chamará R9.
Crédito: Reprodução/Instagram
Apesar de não ser um título oficializado, o nome veio após diversos fãs cobrarem a chegada do seu nono disco. "Até agora está como R9, graças à Navy [Marinha, em tradução livre, e nome dado ao fã clube da cantora]. Eu estou prestes a chamá-lo assim, porque eles me assombram com esse 'Quando o R9 está saindo?'", disse. "Como vou aceitar outro nome depois de terem enfiado esse na minha cabeça?", brincou.
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Ainda não há data de lançamento e tampouco muitos detalhes, mas a cantora antecipou que o disco não terá colaborações de Lady Gaga e de Drake.
Além disso, Rihanna afirmou que não sabe qual é o seu álbum preferido, de autoria própria. "Eu tenho certeza que se eu colocasse todas minhas músicas favoritas juntas, daria um álbum doente. Talvez eu deveria fazer isso algum dia", afirmou.

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