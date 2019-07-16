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FAKE NEWS

Notícia de que Lady Gaga e Bradley Cooper estão morando juntos é falsa

Site de checagem de informações diz que a revista InTouch já inventou gravidez de Gaga há meses

Publicado em 

16 jul 2019 às 18:44

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 18:44

Lady Gaga e Bradley Cooper na performance da música 'Shallow' durante o Oscar Crédito: YouTube/Reprodução
O site Gossip Cop, que checa todas as informações relacionadas a fofocas, afirma que a notícia publicada pela revista In Touch de que Lady Gaga e Bradley Cooper estariam morando juntos é falsa. Nesta segunda-feira (15), a notícia viralizou e acabou como um dos assuntos mais comentados no Twitter.
A mesma revista já havia publicado diversas reportagens de capa sobre o romance de Gaga e Cooper e chegou a dizer que a cantora estaria grávida no início deste ano, quando o ator ainda nem havia anunciado a sua separação de Irina Shayk. 
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O Gossip Cop afirma, em texto, que entrou em contato com a revista informando que eles estariam publicando notícias falsas, mas não obteve resposta. 
Na reportagem da InTouch uma suposta fonte dá detalhes de como está sendo a vida dos dois juntos e que o casal deseja ficar longe dos holofotes. O texto ainda que diz que o próprio "tabloide conclui que Cooper e Gaga querem se casar e ter filhos no futuro, mas estão contentes em apenas ficar juntos por enquanto."
> 'Levaria uma bala por vocês', diz Lady Gaga em discurso a favor dos gays
Acompanhando as reportagens da revsita In Touch, o site Gossip Cop concluiu que as histórias reportadas pela revista relacionadas a Gaga e Cooper não têm consistência alguma.
Os rumores de um romance entre os artistas começou após a apresentação intensa de Gaga com Cooper no Oscar, ao cantarem juntos a canção  "Shallow", do filme "Nasce Uma Estrela". Internautas levantaram a teoria de que os dois viviam um romance também na vida real. A composição deu a Gaga o prêmio de melhor canção original pela obra. 
Em entrevista concedida dias depois ao programa Jimmy Kimmel Live, a cantora garantiu que tudo faz parte do jogo da interpretação. O apresentador provocou a artista dizendo que, ao assistir à apresentação, "é possível ver amor ali".
"Antes de tudo, as mídias sociais, francamente, são a privada da internet e o que elas têm feito à cultura pop é algo abismal. E, se as pessoas viram amor, é porque, adivinhem? Isso era o que a gente queria vocês vissem", respondeu a cantora. 
SEPARAÇÃO DE COOPER
Bradley Cooper e a modelo Irina Shayk. O casal, que estava junto desde 2015, anunciou o divórcio no início deste mês. Embora o motivo não tenha sido divulgado, uma fonte disse ao site Radar Online que o relacionamento deles começou a desmoronar quando Cooper contracenou com Lady Gaga, no filme "Nasce Uma Estrela" e Irina teria acusado ele de traição algumas vezes.
Tudo continua sendo negado. O único fato confirmado por revistas especializadas em celebridades como a  People, é que a separação do ator não está sendo fácil. O casal já iniciou uma disputa judicial pela guarda da filha, Lea de Seine, de apenas dois anos. Segundo a imprensa americana, os dois teriam ideias diferentes sobre o local em que a criança deveria morar, já que cada um quer viver em um lado do país. 
Fontes próximas ao casal disseram ao site Mirror Online que Cooper quer manter a filha na cidade de Los Angeles, onde ele mora, enquanto Shayk pretende se mudar para Nova York com a criança. Segundo o jornal, Irina nunca se sentiu em casa na Califórnia, além de ter tido problemas morando na mesma casa em que a mãe do ator. 

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