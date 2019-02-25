Nicole Bahls fica só de pintura corporal em ensaio de carnaval

A modelo Nicole Bahls fez ensaio de carnaval só com pintura corporal Crédito: Reprodução/Instagram @nicolebahls

A modelo Nicole Bahls entrou oficialmente no clima de Carnaval e postou em seu perfil no Instagram uma série de fotos de um ensaio temático, em que seu corpo está coberto apenas por tinta vermelha e pedrarias.

Nicole surge ainda com um enfeite de penas vermelhas na cabeça. A pintura do corpo foi feita pelo maquiador Airton Bittencourt e as fotos, clicadas por Vinny Nunes.

A modelo, que ficou conhecida por seus tempos de Panicat, não vai desfilar neste ano e já declarou que vai assistir aos desfiles do Rio de Janeiro com sua família.

Ela já foi musa da Mangueira em 2010, desfilou para a Beija-Flor nos anos seguintes e, em 2014, foi rainha de bateria da Império Serrano. Em 2016 e 2017, ela foi musa da Vila Isabel.

"Está chegando carnaval ... amooo ... samba ..Rio de Janeiro .. alegria", escreveu em seu perfil na rede social.

Crédito: Reprodução/Instagram @nicolebahls