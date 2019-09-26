Neta da rainha Elizabeth II vai casar com empresário italiano

Família Real Britânica está em festa! Nesta quarta-feira (25) o perfil oficial da monarquia anunciou, na web, o casamento da princesa Beatrice, de 31 anos, que é neta da rainha Elizabeth II. Ela ficou noiva do empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi, de 36 anos. está em festa! Nesta quarta-feira (25) o perfil oficial da monarquia anunciou, na web, o, de 31 anos, que é. Ela ficou noiva do empresário italiano, de 36 anos.

Segundo o comunicado, os dois ficaram noivos no começo do mês, na Itália, e o casamento deve acontecer em 2020, mas ainda não há data definida.

"Estamos extremamente felizes em poder compartilhar a notícia do nosso noivado. Nós dois estamos muito ansiosos para embarcar juntos nessa aventura e mal podemos esperar para estarmos casados", escreveu o casal, em post feito na internet.