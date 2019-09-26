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Festa à vista!

Neta da rainha Elizabeth II vai casar com empresário italiano

A princesa Beatrice e o noivo, Edoardo, firmaram o enlace no início do mês na Itália; casamento real deve acontecer em 2020
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 set 2019 às 06:58

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 06:58

A Família Real Britânica está em festa! Nesta quarta-feira (25) o perfil oficial da monarquia anunciou, na web, o casamento da princesa Beatrice, de 31 anos, que é neta da rainha Elizabeth II. Ela ficou noiva do empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi, de 36 anos. 
> Rainha Elizabeth proíbe animais no palácio após planos de Meghan
Segundo o comunicado, os dois ficaram noivos no começo do mês, na Itália, e o casamento deve acontecer em 2020, mas ainda não há data definida. 
"Estamos extremamente felizes em poder compartilhar a notícia do nosso noivado. Nós dois estamos muito ansiosos para embarcar juntos nessa aventura e mal podemos esperar para estarmos casados", escreveu o casal, em post feito na internet. 
A princesa Beatrice é a filha mais velha do Duque de York, Christened Andrew Albert Christian Edward, terceiro filho da rainha e irmão do príncipe Charles.

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