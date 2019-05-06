Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FIM DO ROMANCE

Murilo Benício e Débora Falabella se separam após 7 anos juntos

Casal assumiu relacionamento em 2012, após gravações da novela 'Avenida Brasil'

Publicado em 

06 mai 2019 às 20:13

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 20:13

06/05/2019 - Débora Falabella e Murilo Benício decidem se separar após sete anos juntos Crédito: Estevam Avellar/TV Globo
Os atores Murilo Benício e Débora Falabella, que estavam juntos desde 2012, ano em que contracenaram na novela Avenida Brasil, da Globo, se separaram. Em nota enviada à reportagem nesta segunda-feira, 6, a assessoria de Benício confirmou a separação do casal e afirmou que "eles continuam amigos e parceiros nos projetos profissionais."
Os dois haviam assumido o namoro logo após o término de
Avenida Brasil
, no segundo semestre de 2012. Na ocasião, em entrevista a Marília Gabriela, Murilo chegou a afirmar: "Namorando não, eu estou praticamente casado com ela"
Murilo Benício e Débora Falabella já contracenaram juntos por diversas vezes na dramaturgia, incluindo em produções bastante lembradas pelo público. Em O Clone, novela de 2001, Débora viveu Mel, jovem envolvida em problemas com drogas, filha de Lucas, personagem de Murilo.
Em Avenida Brasil, Tufão (Benício) era casado com a vilã Carminha (Adriana Esteves), personagem pela qual Nina (Débora Falabella) buscava vingança por conta de problemas no passado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

débora falabella
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados