Murilo Benício e Débora Falabella se separam após 7 anos juntos

06/05/2019 - Débora Falabella e Murilo Benício decidem se separar após sete anos juntos Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

Os atores Murilo Benício e Débora Falabella, que estavam juntos desde 2012, ano em que contracenaram na novela Avenida Brasil, da Globo, se separaram. Em nota enviada à reportagem nesta segunda-feira, 6, a assessoria de Benício confirmou a separação do casal e afirmou que "eles continuam amigos e parceiros nos projetos profissionais."

Os dois haviam assumido o namoro logo após o término de

Avenida Brasil

, no segundo semestre de 2012. Na ocasião, em entrevista a Marília Gabriela, Murilo chegou a afirmar: "Namorando não, eu estou praticamente casado com ela"

Murilo Benício e Débora Falabella já contracenaram juntos por diversas vezes na dramaturgia, incluindo em produções bastante lembradas pelo público. Em O Clone, novela de 2001, Débora viveu Mel, jovem envolvida em problemas com drogas, filha de Lucas, personagem de Murilo.