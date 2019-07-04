MTV Miaw 2019: Gabriel Diniz recebe prêmio e público vaia Bolsonaro

O prêmio MTV MIAW, acontece nesta quarta-feira (4) no Credicard Hall, em São Paulo, com transmissão na MTV a partir das 22h desta quinta (5).

No início do programa, Sato e Gloss abriram a premiação dizendo que 2018 havia sido um ano intenso, com eleição e muitas fake news. Nesse momento, o público interrompeu os apresentadores e começaram a vaiar em uma alusão ao presidente eleito

"Aqui tem uma bicha preta e uma musa asiática. A diferença é o que nos conecta", disse Gloss. "O que importa é que todos nós estamos juntos", completou Sato.

"Estou muito feliz em estar aqui e receber esse prêmio que para mim é uma honra. Os últimos dias foram muito corridos para mim e hoje levei esse prêmio graças a vocês. Obrigada de coração. Esse prêmio é nosso porque nada eu seria sem vocês."