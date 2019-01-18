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Trauma

Modelo diz ter fobia de homens brasileiros por ser magra demais

Poliana Paula, que é brasileira, disse que sempre se achou fora dos padrões dos homens brasileiros

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 16:04

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 jan 2019 às 16:04
A modelo Poliana Paula Crédito: Glauber Bassi/CO Assessoria
A lenda diz que os homens brasileiros gostam mais de mulheres com curvas e bumbum grande. Essa ideia fez a playmate brasileira Poliana Paula ficar preocupada em seguir com sua carreira no país de origem. 
“Minha magreza me levou a trabalha fora do Brasil”, conta, sobre o receio de não conseguir trabalhos maiores no País, além de um amor para chamar de seu.
 
Crédito: Glauber Bassi/CO Assessoria
Mesmo com o seu tipo de corpo sendo considerado como um padrão europeu, ela declara que não tem problemas com a sua magreza e diz que luta para que continue com a forma magra que mais gosta.
Os homens brasileiros não curtem muito o meu tipo, por isso tenho essa, digamos, fobia por eles
Poliana Paula, modelo brasileira
“Respeito essa parte cultural do Brasil, mas sempre fui resolvida com meu corpo, gosto dele exatamente como é”, dispara.
Com reconhecimento internacional, Poliana já estampou capas da Diamond Brazil, Playboy Itália, Playboy Portugal e se prepara para lançar seu ensaio na revista Beauty Shape e Playboy Espanha.

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