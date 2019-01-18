Modelo diz ter fobia de homens brasileiros por ser magra demais

A modelo Poliana Paula Crédito: Glauber Bassi/CO Assessoria

A lenda diz que os homens brasileiros gostam mais de mulheres com curvas e bumbum grande. Essa ideia fez a playmate brasileira Poliana Paula ficar preocupada em seguir com sua carreira no país de origem.

“Minha magreza me levou a trabalha fora do Brasil”, conta, sobre o receio de não conseguir trabalhos maiores no País, além de um amor para chamar de seu.





Crédito: Glauber Bassi/CO Assessoria

Mesmo com o seu tipo de corpo sendo considerado como um padrão europeu, ela declara que não tem problemas com a sua magreza e diz que luta para que continue com a forma magra que mais gosta.

Os homens brasileiros não curtem muito o meu tipo, por isso tenho essa, digamos, fobia por eles Poliana Paula, modelo brasileira

“Respeito essa parte cultural do Brasil, mas sempre fui resolvida com meu corpo, gosto dele exatamente como é”, dispara.