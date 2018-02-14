Meryl Streep posta foto de Tatá Werneck após desabafo

Amigas de internet? Não sabemos. O fato é que a estrela do cinema Meryl Streep postou uma foto da humorista Tatá Werneck no stories de sua conta no Instagram na última semana. As duas, até o momento, não tiveram nenhum contato pessoalmente, mas Tatá fez referência à atriz em discursos anteriores.

Na internet, a humorista compartilhou uma história da recordista do Oscar em que ela contava um episódio da própria carreira no qual foi dispensada de um papel por ser considerada pela direção de um filme "feia demais". Tatá se identificou com a situação e escreveu: "Ninguém pode destruir seus sonhos. Ninguém pode definir seu tamanho e seu potencial. O que aos olhos dos outros pode parecer esquisito, pode ser só a sua arte inquieta querendo existir num mundo onde o que é diferente está fora dos padrões. E quem pode ser considerado padrão mesmo? Não existe. Somos todos diferentes. E infinitos". Veja o post: