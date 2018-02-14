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Meryl Streep posta foto de Tatá Werneck após desabafo

Tatá compartilhou um post de Meryl com o qual se identificou; as duas já foram rejeitadas em papéis artísticos por serem consideradas 'feias demais'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 12:37

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 12:37

Amigas de internet? Não sabemos. O fato é que a estrela do cinema Meryl Streep postou uma foto da humorista Tatá Werneck no stories de sua conta no Instagram na última semana. As duas, até o momento, não tiveram nenhum contato pessoalmente, mas Tatá fez referência à atriz em discursos anteriores. 
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Na internet, a humorista compartilhou uma história da recordista do Oscar em que ela contava um episódio da própria carreira no qual foi dispensada de um papel por ser considerada pela direção de um filme "feia demais". Tatá se identificou com a situação e escreveu: "Ninguém pode destruir seus sonhos. Ninguém pode definir seu tamanho e seu potencial. O que aos olhos dos outros pode parecer esquisito, pode ser só a sua arte inquieta querendo existir num mundo onde o que é diferente está fora dos padrões. E quem pode ser considerado padrão mesmo? Não existe. Somos todos diferentes. E infinitos". Veja o post: 
Meryl, na publicação que fez em seus stories, apenas colocou uma foto de Tatá e a marcou no post. A atriz também colocou dois emojis de coração na postagem. Meryl tem 387 mil seguidores no Instagram e não segue ninguém na rede social. Veja a publicação: 
Meryl Streep posta foto de Tatá Werneck após desabafo da humorista Crédito: Reprodução/Stories Instagram @merylstreep

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