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CARNAVAL

Médicos avaliam possibilidade de Arlindo Cruz participar do carnaval

Sambista está se recuperando de um AVC que sofreu há quase dois anos

Publicado em 

22 fev 2019 às 21:02

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 21:02

Arlindinho e o pai, o músico Arlindo Cruz Crédito: Insragram/@arlindinhooficial
Daqui a uma semana, as escolas de samba de São Paulo vão começar a desfilar no Sambódromo do Anhembi. Entre elas, a X-9 Paulistana, que vai homenagear Arlindo Cruz. O cantor, que há quase dois anos sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), pode participar da festa, mas não há certeza ainda.
A assessoria de imprensa do sambista informou à reportagem nesta sexta-feira, 22, que não há uma resposta dos médicos sobre a ida de Arlindo à avenida, mas a possibilidade está sendo estudada.
"Está em conversa, estão analisando. Teria que montar uma estrutura, mas estão avaliando a possibilidade", disse. Segundo a assessoria, uma confirmação deve vir no início da próxima semana.
Na semana passada, Arlindinho, filho do sambista, disse ao Gshow que estava dependendo de um laudo médico que liberasse a participação do pai no carnaval paulistano.
"Se ele for, o Anhembi vai abaixo. Imagina a primeira aparição dele em público? Sou a favor desde que o médico autorize, não podemos colocá-lo em risco", ponderou.
ESTADO DE SAÚDE
Ao falar sobre o estada de saúde de Arlindo Cruz, a assessoria do sambista disse que, aos poucos, ele está se desenvolvendo bem, tentando se alimentar sozinho e fazendo alguns movimentos.
No começo deste mês, Arlindinho publicou um vídeo no Instagram em que o pai aparece levando algum alimento à boca. "Pai, Deus está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Eu acredito no milagre! Meu pai está conseguindo", escreveu ele na legenda.

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