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Duque de Caxias

MC G3 é encontrado morto em residência no Rio de Janeiro

Funkeiro tinha um ferimento no corpo. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 00:23

Publicado em 

16 ago 2018 às 00:23
Crédito: Reprodução | Facebook
O funkeiro Paulo Cesar da Silva, mais conhecido como MC G3, foi encontrado morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no início da noite desta quarta-feira (15). De acordo com o comando do 15º BPM (Duque de Caxias), os policiais foram chamados até uma residência na Rua 14 de Julho, no bairro Vila São Luís, e encontraram o artista sem vida. MC G3 é conhecido pela música "O general chegou", que foi adaptada pela torcida do Flamengo como "O Guerreiro chegou", em homenagem ao atacante Paolo Guerrero.
Segundo a polícia, num primeiro momento, os militares receberam a informação de que um homem teria morrido em decorrência de um mal súbito, no interior da residência. Chegando ao local, no entanto, os policiais encontraram o artista caído e, no corpo, havia um ferimento, aparentemente, provocado por um disparo, segundo a PM.
 
A PM isolou o local e a Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da morte.
Ainda conforme a polícia, quatro pessoas foram conduzidas para a especializada. Lá, elas serão ouvidas sobre a morte do MC.
Pelas redes sociais, internautas lamentaram o episódio: "Ficha não caiu ainda. Como isso foi acontecer? Triste, triste e triste", escreveu um jovem na internet. "Não estou acreditando", lamentou uma mulher.
 

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