Marlon Wayans, ator de "As Branquelas", homenageia Paulo Gustavo

Paulo Gustavo foi o criador de diferentes personagens de humor. Dona Hermínia é a mais famosa deles e uma campeã de bilheterias nos cinemas com a trilogia "Minha Mãe É uma Peça". "Essa personagem mudou minha vida para sempre. Nunca imaginei que o que eu escrevia fosse ter essa repercussão dessas", chegou a afirmar o ator.