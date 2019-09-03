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SAÚDE

Mario Frias vai parar no pronto-socorro após gravar programa

Ator teve forte enxaqueca: 'Começou no almoço e piorou a tarde, mas foi só susto'

Publicado em 

03 set 2019 às 20:52

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 20:52

Ator Mário Frias em viagem ao Peru Crédito: Instagram/mariofriasoficial
Apresentador do programa A Melhor Viagem, da RedeTV!, Mario Frias, 47, passou mal depois da gravação de sua atração, na ultima sexta (30) e foi parar no hospital. De acordo com ele, porém, tudo não passou de um susto.
"Tive uma enxaqueca muito forte e fui parar no pronto-socorro. Ontem [segunda, 2] fiz uma bateria de exames e graças a Deus tudo bem", conta ele, que dá mais detalhes do momento em que percebeu que algo não estava indo bem com ele.
> Anitta é diagnosticada com estafa e exibição de programa é cancelada
"Começou quando eu estava almoçando e piorou a tarde na sequência do dia. Mas foi só um susto. Cansaço acumulado", revela. Ele sentiu náuseas, mas diz que não chegou a desmaiar.
De acordo com Frias e com a emissora, ele volta a gravar seu programa normalmente nesta próxima sexta-feira (6). 
> Jesus, irmão de Ivete Sangalo, está em coma induzido
Depois de fazer uma participação na novela das sete da Globo "Verão 90", Mario Frias voltou à RedeTV! para comandar um novo game show no canal. Em A Melhor Viagem, alunos de duas escolas duelam em provas que testam conhecimentos e habilidades. O prêmio é uma viagem de formatura.

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