Mari Palma lamenta a morte do pai com homenagem nas redes sociais

A jornalista Mari Palma prestou uma emocionante homenagem nas redes sociais ao seu pai neste sábado, dia 13. Luiz Palma enfrentava um câncer há dois meses, porém a doença foi descoberta em fase avançada e ele não resistiu.

A jornalista da CNN Brasil Mari Palma ao lado do pai, que faleceu de câncer Crédito: Reprodução/Instagram @maripalma

"O post que eu nunca imaginei ter que fazer. Há pouco mais de 2 meses, a gente descobriu que meu pai estava com um câncer já avançado e logo começou a tratar. Um processo muito doloroso e difícil que ele lidou com a leveza de sempre. Mas hoje, depois de uma semana na UTI, ele precisou descansar. Foi rápido, sem dor, sem sofrimento", contou a apresentadora da CNN Brasil.