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Luto

Mari Palma lamenta a morte do pai com homenagem nas redes sociais

A jornalista contou que Luiz Palma lutava contra o câncer há dois meses e não resistiu

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:58
A jornalista Mari Palma prestou uma emocionante homenagem nas redes sociais ao seu pai neste sábado, dia 13. Luiz Palma enfrentava um câncer há dois meses, porém a doença foi descoberta em fase avançada e ele não resistiu.
A jornalista da CNN Brasil Mari Palma ao lado do pai, que faleceu de câncer
A jornalista da CNN Brasil Mari Palma ao lado do pai, que faleceu de câncer Crédito: Reprodução/Instagram @maripalma
"O post que eu nunca imaginei ter que fazer. Há pouco mais de 2 meses, a gente descobriu que meu pai estava com um câncer já avançado e logo começou a tratar. Um processo muito doloroso e difícil que ele lidou com a leveza de sempre. Mas hoje, depois de uma semana na UTI, ele precisou descansar. Foi rápido, sem dor, sem sofrimento", contou a apresentadora da CNN Brasil.
A jornalista fez uma declaração emocionada ao pai. "Meu melhor amigo, minha referência, o amor da minha vida não está mais aqui, mas meu coração está em paz por tudo que eu vivi e aprendi com ele. Obrigada a todos vocês que sempre mandaram amor pro meu pai. Ele está sentindo tudo isso lá de cima, agora vendo a gente com os olhos renovados", escreveu.

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