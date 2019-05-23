Mamma Bruschetta segue internada para tratar infecção cutânea

Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução

Mamma Bruschetta segue internada nesta quinta-feira, 23, no Hospital São Camilo, na capital paulista, e não tem previsão de alta. O quadro de saúde dela é estável.

A apresentadora do SBT, de 69 anos, foi internada há quatro dias por causa de um quadro infeccioso dermatológico.

O E+ entrou em contato com a assessoria de Mamma Bruschetta, que informou que a apresentadora "está passando por exames rotineiros e tratando uma leve infecção cutânea". "Contudo, deve voltar às atividades já na próxima segunda-feira, 27. Não existe motivo para alarde e preocupação", prossegue a nota.