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SAÚDE

Mamma Bruschetta segue internada para tratar infecção cutânea

Apresentadora foi para o hospital na noite de segunda-feira e o quadro de saúde é estável

Publicado em 

23 mai 2019 às 18:50

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 18:50

Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução
Mamma Bruschetta segue internada nesta quinta-feira, 23, no Hospital São Camilo, na capital paulista, e não tem previsão de alta. O quadro de saúde dela é estável.
A apresentadora do SBT, de 69 anos, foi internada há quatro dias por causa de um quadro infeccioso dermatológico.
> Após gravar programa, Mamma Bruschetta é internada por infecção
O E+ entrou em contato com a assessoria de Mamma Bruschetta, que informou que a apresentadora "está passando por exames rotineiros e tratando uma leve infecção cutânea". "Contudo, deve voltar às atividades já na próxima segunda-feira, 27. Não existe motivo para alarde e preocupação", prossegue a nota.
> Mamma Bruschetta vai a festa acompanhada e revela que voltou a namorar
Mamma Bruschetta apresenta o programa Fofocalizando, no SBT, junto com Lívia Andrade, Leão Lobo, Léo Dias e Décio Piccinini.

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