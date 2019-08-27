Mãe entrega que Ewbank fez sexo na caixa d'água do prédio

Giovanna Ewbank publicou um novo vídeo em seu canal no YouTube, o Gioh. Na gravação, ela brinca de verdade ou consequência com a mãe, Deborah. As duas fizeram a loira ficar sem graça, mas deram muitas risadas juntas.
É que em determinado momento do vídeo elas começam a trocar confidências e, em um dos trechos divulgados pela atriz, mãe e filha tocaram no assunto "sexo".
"Ai, sou tão sem gracinha. Papai e mamãe", disse Giovanna, ao revelar sua posição favorita na cama. Em seguida, a mãe falou: "Mais sem graça que eu".
Depois disso, Deborah emendou dizendo que a filha e o marido, Bruno Gagliasso, já transaram em todos os lugares possíveis de um apartamento e soltou: "Posso falar? Na caixa d'água do prédio".