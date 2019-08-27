Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com Gagliasso

Mãe entrega que Ewbank fez sexo na caixa d'água do prédio

Mãe da atriz disse que ela e o marido, Bruno Gagliasso, já fizeram sexo em todas as partes possíveis de um apartamento - inclusive na caixa d'água do prédio

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 17:25

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

27 ago 2019 às 17:25
Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank
Giovanna Ewbank publicou um novo vídeo em seu canal no YouTube, o Gioh. Na gravação, ela brinca de verdade ou consequência com a mãe, Deborah. As duas fizeram a loira ficar sem graça, mas deram muitas risadas juntas. 
> Frota nega sexo gay e admite com travesti: "Beijei homem várias vezes"
É que em determinado momento do vídeo elas começam a trocar confidências e, em um dos trechos divulgados pela atriz, mãe e filha tocaram no assunto "sexo"
"Ai, sou tão sem gracinha. Papai e mamãe", disse Giovanna, ao revelar sua posição favorita na cama. Em seguida, a mãe falou: "Mais sem graça que eu".
Depois disso, Deborah emendou dizendo que a filha e o marido, Bruno Gagliasso, já transaram em todos os lugares possíveis de um apartamento e soltou: "Posso falar? Na caixa d'água do prédio". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruno gagliasso giovanna ewbank Sexo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados