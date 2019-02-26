Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRETA

Mãe de Alexandre Pires é detida por furtar energia elétrica em Uberlândia

Maria Abadia pagou fiança e foi liberada

Publicado em 

26 fev 2019 às 18:41

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 18:41

26/02/2019 - Alexandre Pires e mãe, Maria Crédito: Reprodução/Instagram
A mãe do cantor Alexandre Pires, 43, Maria Abadia Pires, foi detida pela Polícia Militar e levada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberlândia nesta segunda-feira (25).
Segundo informações da Polícia Militar, funcionários da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) foram chamados para religar a energia de uma residência de Maria no Bairro Vigilato Pereira, onde constataram uma ligação clandestina. A prática é conhecida popularmente por "gato de luz".
Maria prestou depoimento e foi liberada após pagar uma fiança de valor não divulgado. Procurada, a assessoria de Alexandre Pires não se pronunciou até então sobre o caso.
Em janeiro, Alexandre se envolveu em um episódio com Gusttavo Lima, 29, e disse ao F5, da Folha de S.Paulo, que pretendia tomar "providências cabíveis" na Justiça contra o sertanejo.
O problema ocorreu porque Alexandre faria um show na Arena Petry, em São José (SC), e Gusttavo se apresentaria na sequência. A poucas horas do evento, Gusttavo teria exigido do contratante que o seu espetáculo abrisse a noite, no lugar de Alexandre, ou então ele não se apresentaria mais.
Na versão que Gusttavo deu ao público, no entanto, a decisão teria sido do contratante, que o desmente.
O cantor sertanejo também entrou em contradição quando explicou, em vídeo depois apagado do Instagram, que seria ele o contratante do show e que no seu "Boteco", nome do espetáculo, "entra e sai quem eu quero".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados