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Ator de "Esqueceram de Mim"

Macaulay Culkin muda nome para Macaulay Macaulay Culkin Culkin

Ator mudou o nome após fazer uma enquete com fãs, que decidiram a mudança

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 14:09
Crédito: Reprodução/Instagram @culkamania
O ator Macaulay Carson Culkin decidiu mudar legalmente o seu nome. O protagonista da antiga comédia "Esqueceram de Mim" disse que agora se chama Macualay Macaulay Culkin Culkin.
A mudança surgiu após uma enquete que o ator fez em seu site, BunnyEars.com, que dava opções de nomes para o público escolher. A jogada era uma estratégia para promover o site, mas acabou tornando-se oficial.
Além do nome eleito, estavam entre as opções Shark Week (em tradução livre, "Semana do Tubarão"), The McRib® is Back ("O McRib® está de volta"), Kieran e Publicity Stunt ("Golpe Publicitário").
Nesta terça-feira de Natal (25), o ator divulgou o nome vencedor, que recebeu 60.990 votos. Em segundo lugar ficou o Publicity Stunt, com 14.558 votos. Ao todo, foram mais de 100 mil interações.
"Feliz Natal para mim, para todos vocês! O meu novo nome foi escolhido. Você votou e o vencedor está claro. Em 2019, o meu nome legal será Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Ele soa bem (caso você goste do meu nome)", escreveu Macaulay em seu perfil no Twitter, na quarta-feira (26).
Fonte: Folhapress. 

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