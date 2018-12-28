Macaulay Culkin muda nome para Macaulay Macaulay Culkin Culkin

Crédito: Reprodução/Instagram @culkamania

O ator Macaulay Carson Culkin decidiu mudar legalmente o seu nome. O protagonista da antiga comédia "Esqueceram de Mim" disse que agora se chama Macualay Macaulay Culkin Culkin.

A mudança surgiu após uma enquete que o ator fez em seu site, BunnyEars.com, que dava opções de nomes para o público escolher. A jogada era uma estratégia para promover o site, mas acabou tornando-se oficial.

Além do nome eleito, estavam entre as opções Shark Week (em tradução livre, "Semana do Tubarão"), The McRib® is Back ("O McRib® está de volta"), Kieran e Publicity Stunt ("Golpe Publicitário").

Nesta terça-feira de Natal (25), o ator divulgou o nome vencedor, que recebeu 60.990 votos. Em segundo lugar ficou o Publicity Stunt, com 14.558 votos. Ao todo, foram mais de 100 mil interações.

"Feliz Natal para mim, para todos vocês! O meu novo nome foi escolhido. Você votou e o vencedor está claro. Em 2019, o meu nome legal será Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Ele soa bem (caso você goste do meu nome)", escreveu Macaulay em seu perfil no Twitter, na quarta-feira (26).