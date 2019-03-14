Luke Perry, de "Barrados no Baile", queria se casar em agosto

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Luke Perry, morto no último dia 4 após sofrer um derrame, planejava se casar no dia 17 de agosto deste ano com a sua noiva, Wendy Madison Bauer, em Los Angeles (EUA). A informação foi divulgada pelo site TMZ, que teve acesso a alguns convites que chegaram a ser enviados pelo casal a amigos próximos e parentes.

Na verdade, tratava-se de um "Save the Date", uma forma de avisar os convidados para reservarem a data. Sem muitos detalhes, o cartão dizia também que um outro convite com mais informações sobre o casamento seria enviado posteriormente.

Em comunicado publicado pela revista People, Wendy falou sobre o relacionamento com o ator e agradeceu o apoio das pessoas. "Os últimos 11 anos e meio com Luke foram os anos mais felizes da minha vida e sou grata por ter tido esse tempo com ele. Também quero agradecer a seus filhos, família e amigos pelo seu amor e apoio."

Luke Perry era conhecido por seu papel como o bad boy Dylan na série "Barrados no Baile", sucesso nos anos 1990. Atualmente, ele fazia "Riverdale". O ator deixou dois filhos: Jack, 21, e Sophie, 19, ambos do primeiro casamento de Perry.

Amigo e colega do ator desde a época em que contracenaram juntos em "Barrados no Baile", Jason Priestley, 49, o Brandon da série, prestou uma homenagem a Perry em seu Instagram. "Ele era uma daquelas pessoas realmente especiais, que realmente se importavam... Luke não era apenas uma estrela, ele era uma luz incrivelmente brilhante que se apagou muito cedo. É por isso que eu, e tantos outros, estamos tão tristes."

O ator Ian Ziering, 54, que fazia Steve Sanders, também postou em suas redes sociais uma mensagem falando que vai se apoiar nas memórias que os dois compartilharam nos últimos trinta anos. Já Gabrielle Carteris, que fazia Andrea Zuckerman, afirmou estar com o coração partido e sem palavras.