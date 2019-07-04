Ludmilla leva namorada a festa e se diz feliz por representar LGBTs

A cantora Ludmilla e a namorada, a dançarina Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

Ludmilla, 24, chegou à premiação que vai ao ar na MTV nesta quinta-feira (4) acompanhada da namorada, a dançarina Indicada em duas categorias no prêmio MTV MIAW, a cantora, 24, chegou àque vai ao ar nanesta quinta-feira (4) acompanhada da, a dançarina Brunna Gonçalves . Perguntada sobre como anda a relação, a artista não hesitou em falar de como tem se sentido feliz ao lado da bailarina. Ludmilla e Bruna assumiram o romance no mês passado.

"Estou muito feliz de estar representando a classe maravilhosa dos LGBTQI+", disse Ludmilla, que para o evento escolheu um vestido todo preto com fendas e decote generosos.

Segundo Ludmilla, assumir o namoro a deixou ainda mais próxima dos fãs, que reagiram "com muito amor e carinho". Mesmo ela tendo perdido alguns contratos por conta do namoro.

"Eles [fãs] estão vivendo tudo com a gente, quando a gente não posta nada eles cobram, eles estão curtindo demais. Estou mais próxima deles", disse Ludmilla.

A premiação do MTV MIAW reuniu outros famosos, como Anitta, Pabllo Vittar, Gio Ewbank, Bruna Marquezine dentre outras.