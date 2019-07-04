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Premiação

Ludmilla leva namorada a festa e se diz feliz por representar LGBTs

"Estou muito feliz de estar representando a classe maravilhosa dos LGBTQI+", disse Ludmilla

Publicado em 

04 jul 2019 às 10:55

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 10:55

A cantora Ludmilla e a namorada, a dançarina Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Indicada em duas categorias no prêmio MTV MIAW, a cantora Ludmilla, 24, chegou à premiação que vai ao ar na MTV nesta quinta-feira (4) acompanhada da namorada, a dançarina Brunna Gonçalves. Perguntada sobre como anda a relação, a artista não hesitou em falar de como tem se sentido feliz ao lado da bailarina. Ludmilla e Bruna assumiram o romance no mês passado.
"Estou muito feliz de estar representando a classe maravilhosa dos LGBTQI+", disse Ludmilla, que para o evento escolheu um vestido todo preto com fendas e decote generosos.
Segundo Ludmilla, assumir o namoro a deixou ainda mais próxima dos fãs, que reagiram "com muito amor e carinho". Mesmo ela tendo perdido alguns contratos por conta do namoro.
"Eles [fãs] estão vivendo tudo com a gente, quando a gente não posta nada eles cobram, eles estão curtindo demais. Estou mais próxima deles", disse Ludmilla.
A premiação do MTV MIAW reuniu outros famosos, como Anitta, Pabllo Vittar, Gio Ewbank, Bruna Marquezine dentre outras.
Sabrina Saro e Hugo Gloss substituem o comediante Whindersson Nunes na apresentação do prêmio. Eles também concorrem em algumas categorias: Gloss disputa em Stories de Ouro e Top das Lives , e Sato em Ícone MIAW.

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