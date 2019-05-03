Luciana Gimenez detona Val Marchiori: "Só falo com gente do meu nível"

Ninguém diria que a briga de Luciana Gimenez e Val Marchiori iria tão longe. Agora, a mãe de Lucas Jagger decidiu comentar a última alfinetada da loira após o desfile de Vitor Zerbinato, no Museu da Imagem e do Som, na noite desta quinta (2).
"Eu só falo com gente do meu nível", soltou Luciana, rebatendo a crítica que Val fez nesta quinta (2), quando disse que a apresentadora podeira fazer melhor o programa que comanda, o "Superpop", na Rede TV!. A informação é do colunista Leo Dias.
O fato é que tudo começou quando Val decidiu se aproximar de
Marcelo de Carvalho, ex de Luciana
. Mas, se não bastasse, no
deste ano as duas já protagonizaram cenas de
climão
em um camarote.