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Troca de farpas

Luciana Gimenez detona Val Marchiori: "Só falo com gente do meu nível"

Mãe de Lucas Jagger soltou a alfinetada em resposta às últimas declarações de Val Marchiori na web

Publicado em 

03 mai 2019 às 12:46

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 12:46

Crédito: Montagem Gazeta Online
Ninguém diria que a briga de Luciana Gimenez e Val Marchiori iria tão longe. Agora, a mãe de Lucas Jagger decidiu comentar a última alfinetada da loira após o desfile de Vitor Zerbinato, no Museu da Imagem e do Som, na noite desta quinta (2). 
"Eu só falo com gente do meu nível", soltou Luciana, rebatendo a crítica que Val fez nesta quinta (2), quando disse que a apresentadora podeira fazer melhor o programa que comanda, o "Superpop", na Rede TV!. A informação é do colunista Leo Dias. 
O fato é que tudo começou quando Val decidiu se aproximar de
Marcelo de Carvalho, ex de Luciana
. Mas, se não bastasse, no
Carnaval do Rio de Janeiro
deste ano as duas já protagonizaram cenas de
climão
em um camarote. 

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