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Não está fácil

Luana Piovani reclama de falta de pagamento de patrocinador do marido

Atriz usou seu perfil do Instagram para fazer o desabafo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 14:17

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 14:17

Luana Piovani foi reclamar da falta de pagamento em seu perfil do Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Luana Piovani foi aos stories do seu perfil no Instagram agradecer uma reportagem feita pela revista RedBull sobre os 30 anos do marido, Pedro Scooby. Acontece que os vídeos acabaram sendo uma espécie de desabafo. É que a matéria publicada cita a empresa "Furnas", patrocinadora do surfista, mas isso era no passado. Agora, ela reclama que estão devendo pagamentos a ele. 
"Estava vendo uma matéria bem linda sobre o Bifão que completa hoje 30 anos. 30 fatos sobre o Scooby. Na parte que fala quem são os patrocinadores tem o nome 'Furnas', que já foi patrocinador dele e está devendo uma bagatela para ele e para outros 15, 17 atletas. Fiquei pensando: podiam pagar, né? Tristeza. Por isso, que não dá para trabalhar com prefeitura, governo. Estão devendo um ano inteiro de trabalho. Uma grana que ia ajudar muito a gente a viver nossa vidinha. Furnas, dirigentes, presidentes, povo do marketing, das políticas públicas: paguem. Vocês estão devendo. Deselegante. Já fizemos processo todo, quanto tempo a justiça vai levar para fazerem eles pagarem? Que papelão", disse Luana.
Sobre o assunto, a assessoria de imprensa da "Furnas" mandou o seguinte posicionamento: "Entre 2014 e 2016, FURNAS patrocinou vários atletas por meio de direito de uso de imagem. Durante este mesmo período, o atleta Pedro Scooby, bem como os demais atletas, tiveram todos os pagamentos quitados em seus contratos assinados".

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