Luana Piovani reclama de falta de pagamento de patrocinador do marido

foi aos stories do seu perfil no Instagram agradecer uma reportagem feita pela revista RedBull sobre os 30 anos do marido,. Acontece que os vídeos acabaram sendo uma espécie de desabafo. É que a matéria publicada cita a empresa "Furnas", patrocinadora do surfista, mas isso era no passado. Agora, ela reclama que estão devendo pagamentos a ele.

"Estava vendo uma matéria bem linda sobre o Bifão que completa hoje 30 anos. 30 fatos sobre o Scooby. Na parte que fala quem são os patrocinadores tem o nome 'Furnas', que já foi patrocinador dele e está devendo uma bagatela para ele e para outros 15, 17 atletas. Fiquei pensando: podiam pagar, né? Tristeza. Por isso, que não dá para trabalhar com prefeitura, governo. Estão devendo um ano inteiro de trabalho. Uma grana que ia ajudar muito a gente a viver nossa vidinha. Furnas, dirigentes, presidentes, povo do marketing, das políticas públicas: paguem. Vocês estão devendo. Deselegante. Já fizemos processo todo, quanto tempo a justiça vai levar para fazerem eles pagarem? Que papelão", disse Luana.