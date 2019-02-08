Leo Dias tem recaída com vício em cocaína e se afasta do trabalho

Crédito: Reprodução/Instagram @leodias

Depois de meses afastado das drogas, o jornalista Leo Dias, de 43 anos, teve uma recaída e anunciou publicamente que pediu afastamento do "Fofocalizando", programa que apresenta no SBT.

As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do site Uol.

Leo Dias vinha fazendo acompanhamento terapêutico desde o ano passado e, segundo Ricardo Feltrin, ficou mais de seis meses sem fazer o uso do entorpecente.

Não há previsão de quanto tempo o jornalista ficará afastado e Leo Dias, provavelmente, saia do Rio de Janeiro - onde as recaídas são mais passíveis de acontecer.

"E eu, que estava me sentindo tão forte e as coisas pareciam tão mais fáceis. Eu me esqueci que a qualquer momento a vida nos prega uma peça. E quando eu já achava que já tinha vivido o fundo do poço, descubro que ele é mais profundo", postou Leo Dias, em seu perfil do Twitter.





LEO DIAS USOU IBOGAÍNA PARA TRATAR VÍCIO

Há quase duas décadas Leo Dias usa cocaína. Ele chegou a servir de personagem para um "Conexão Repórter" com Roberto Cabrini, em 2018, onde comentou seu sofrimento com a doença.

Em 2018, o colunista se submeteu a duas internações para ingerir ibogaína, uma substância originária da África que vem ajudando viciados em cocaína e crack a tratarem o vício.