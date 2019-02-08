Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Já fez tratamento antes

Leo Dias tem recaída com vício em cocaína e se afasta do trabalho

Colunista e apresentador do "Fofocalizando", Leo Dias luta contra o vício há mais de 20 anos e recentemente se tratou usando ibogaína - substância originária da África

Publicado em 

08 fev 2019 às 16:16

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 16:16

Crédito: Reprodução/Instagram @leodias
Depois de meses afastado das drogas, o jornalista Leo Dias, de 43 anos, teve uma recaída e anunciou publicamente que pediu afastamento do "Fofocalizando", programa que apresenta no SBT. 
As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do site Uol. 
Leo Dias vinha fazendo acompanhamento terapêutico desde o ano passado e, segundo Ricardo Feltrin, ficou mais de seis meses sem fazer o uso do entorpecente. 
Não há previsão de quanto tempo o jornalista ficará afastado e Leo Dias, provavelmente, saia do Rio de Janeiro - onde as recaídas são mais passíveis de acontecer. 
"E eu, que estava me sentindo tão forte e as coisas pareciam tão mais fáceis. Eu me esqueci que a qualquer momento a vida nos prega uma peça. E quando eu já achava que já tinha vivido o fundo do poço, descubro que ele é mais profundo", postou Leo Dias, em seu perfil do Twitter. 
 
LEO DIAS USOU IBOGAÍNA PARA TRATAR VÍCIO
Há quase duas décadas Leo Dias usa cocaína. Ele chegou a servir de personagem para um "Conexão Repórter" com Roberto Cabrini, em 2018, onde comentou seu sofrimento com a doença. 
Em 2018, o colunista se submeteu a duas internações para ingerir ibogaína, uma substância originária da África que vem ajudando viciados em cocaína e crack a tratarem o vício. 
O sucesso do tratamento depende da mudança de hábitos e frequência dos pacientes. Segundo Ricardo Feltrin, médicos especializados em vício, no entanto, costumam afirmar que "recaídas também fazem parte de um tratamento". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados