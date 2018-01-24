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Leo Dias explica porque se ausentou do 'Fofocalizando'

Jornalista não participou do programa da última terça-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 20:25

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 20:25

Leo Dias no programa Fofocalizando Crédito: Reprodução/SBT
O jornalista Leo Dias, um dos comentaristas do programa Fofocalizando, do SBT, explicou o porque de sua ausência na edição desta terça-feira, 23. "Decidi acompanhar a primeira sessão de radioterapia as quais meu pai terá que se submeter a partir de agora", publicou em seu Instagram.
Havia rumores de que a ausência do comentarista se devesse a sua crítica ao diretor do programa, Marcio Esquilo, que decidiu abordar a polêmica em torno da música Surubinha de Leve, acusada de fazer apologia ao estupro.
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Dias compartilhou o laudo de saúde de seu pai, Helmo Dias, e fez uma longa explicação sobre o afastamento na edição de terça. "Ontem (23) eu decidi acompanhar a primeira sessão de radioterapia às quais meu pai terá que se submeter a partir de agora. Esquilo entendeu meu pedido. Ontem fiquei 'off', desculpem não ter explicado nas minhas redes. Por isso eu digo e repito: rede social não é vida real! A minha ausência nada teve a ver com o meu 'ataque' de segunda. Acima está o laudo comprovando o câncer do meu pai. É isso. Juro que não me considero uma figura pública. Sou um mero jornalista".
Na edição de segunda, 22, Leo Dias aumentou o tom de voz de fez duras críticas à decisão editorial de incluir o assunto sobre a música na pauta. "Acho absurdo dar voz a este tipo de pessoa e esse tipo de música. Eu sou contra a censura, mas músicas que fazem apologia ao estupro, racismo, homofobia e qualquer tipo de crime, tem que ser censurada".
Antes de introduzir sua opinião, o jornalista afirmou que o diretor do programa lhe deu liberdade para falar o que bem entendesse. "Tal tipo de música deveria ser execrada, inclusive do Fofocalizando", comentou Dias

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