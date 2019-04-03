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Kaysar Dadour estreia como ator em 'Órfãos da Terra': 'Sem palavra'

Ex-BBB deu início à carreira de ator na novela que estreou nesta terça-feira, 2

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:29

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:29
03/04/2019 - Kaysar Dadour em 'Órfãos da Terra' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYÓrfãos da TerraENTITY_apos_ENTITY (2019) / Globo
A nova novela das 6 da Globo, Órfãos da Terra, estreou nesta terça-feira, 2, e um velho conhecido do público, Kaysar Dadour, sírio que participou da 18ª edição do Big Brother Brasil, chamou atenção ao se emocionar com sua estreia como ator, ocorrida na trama.
O ex-BBB e agora ator compartilhou sua ansiedade com a estreia com os seguidores em seu Instagram. Ele compartilhou stories nos estúdios da Globo, no Projac, onde assistiu ao primeiro capítulo ao lado de atores do elenco como Lola Fanucchi, Yasmin Garcez, Mouhamed Harfouch e Beatrice Sayd.
>> Nova trama das seis, 'Órfãos da Terra' mostra cultura árabe
"Vamos com tudo gente! Vamos lá!", disse, animado. Antes, ele já havia compartilhado a chamada da novela em seu Instagram: "Estou na contagem regressiva! Muito emocionado e feliz!"
Ele também compartilhou o momento em que aparece, em uma das cenas finais, ao lado do personagem Aziz, vivido por Herson Capri.
A hashtag "Órfãos da Terra" chegou a ser a mais comentada nos Trending Topics do Twitter na noite desta terça-feira, 2. Entre os principais assuntos também estava "Bem vindo Fauze", referência ao personagem de Kaysar na trama.
Confira a seguir algumas postagens do ator e também reações de fãs sobre a estreia de Kaysar Dadour em Órfãos da Terra:

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