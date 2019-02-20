Karl Lagerfeld deixa R$ 740 milhões e Choupette, sua gata, é herdeira

O estilista e diretor artístico da Chanel, Karl Lagerfeld, e Choupette, sua gata birmanesa Crédito: Reprodução/Instagram @dalilaslifestyle

A sortuda gata Choupette já é mais rica do que a maioria das pessoas será em vida. Mesmo depois da morte de seu dono, o diretor artístico da Chanel, Karl Lagerfeld, o bichano será muito bem tratado.

Karl deixou uma fortuna estimada em US$ 200 milhões, o que equivale a algo em torno de R$ 740 milhões, e parte da herança vai direto para os cuidados do felino, que tem mais de 190 mil seguidores em seu próprio perfil do Instagram.

De acordo com a revista Caras, Choupette pertencia, inicialmente, ao modelo francês Baptiste Giabiconi e Karl tomou conta do filhote por alguns dias. A experiência foi tão intensa que ele se recusou a devolver e a relação entre os dois se tornou equivalente e de pai e filha.

Karl disse em uma entrevista um ano antes de seu falecimento que gostaria que uma parte de sua herança ficasse com Choupette, que serviu de inspiração para diversas criações. Prevendo a repercussão, à época, ele disse: ''Não se preocupe, há o suficiente para todos''.

CHOUPETTE JÁ TEM MOTORISTA E BABÁS

Já se sabe, de acordo com informações da Caras, que Choupette já possui às suas ordens um motorista, um guarda-costas, duas babás que se revezam, um jatinho e segue dieta com nutricionista.

Ainda é desconhecido quem ficará responsável pelos cuidados da gata birmanesa.